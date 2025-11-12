¿Cuánto aguanta la comida en el congelador si se va la luz? Trucos para no perderlo todo

Un apagón no tiene por qué arruinar tu compra: hay trucos que te permiten ganar hasta 48 horas de conservación. ( SHUTTERSTOCK )

Un apagón puede pillarnos por sorpresa y convertir el contenido del freezer en motivo de angustia, sobre todo si está lleno de carnes, pescados o productos caros.

Pero tranquilidad: con un poco de conocimiento y algunos trucos, puedes minimizar las pérdidas.

En general, un congelador lleno puede mantener los alimentos congelados entre 24 y 48 horas, siempre que la puerta permanezca cerrada.

El tiempo exacto dependerá de varios factores: el tamaño del aparato, la cantidad de comida, la temperatura ambiente y, sobre todo, cuántas veces se abre.

La nevera, tu aliada por poco tiempo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/shutterstock1154258659-e21386a2.jpg

Sin electricidad, los refrigeradores o neveras conservan los alimentos frescos de 4 a 6 horas, dependiendo del calor de la cocina.

Consejo rápido: evita abrir la puerta y, si puedes, coloca un bloque de hielo en un recipiente para mantener la temperatura baja.

Si crees que el apagón será largo, guarda lo esencial en una neverita o refrigerador portátil con hielo.

Más lleno, más resistente

Un congelador completamente cargado retiene mejor el frío que uno medio vacío. Los alimentos congelados se "ayudan" entre sí a mantener la temperatura baja.

Así que ya sabes: si está lleno, puede aguantar hasta 48 horas; si está medio vacío, unas 24 horas.

Resiste la tentación de abrir

Cada vez que abres el congelador, el aire frío escapa y entra el calor. Aunque cueste, mantén la puerta cerrada hasta que vuelva la electricidad. Es la mejor manera de conservar el frío el máximo tiempo posible.

¿Cómo saber si la comida sigue siendo segura?

Cuando regrese la luz, no te fíes solo del aspecto. Si los alimentos todavía tienen cristales de hielo o están fríos al tacto (unos 4 °C o menos), puedes volver a congelarlos o consumirlos sin problema.

Pero si ya están tibios o huelen mal, no lo dudes: tíralos. Más vale prevenir una intoxicación que lamentarlo después.

Trucos para prolongar la conservación

Agrupa los alimentos : conservarlos juntos ayuda a mantener el frío interno.

: conservarlos juntos ayuda a mantener el frío interno. Usa bolsas o bloques de hielo : pueden ganar varias horas extra de congelación .

: pueden ganar de . Cubre el congelador con mantas: en emergencias, puede ayudar a aislarlo del calor (sin tapar el ventilador).

Si el apagón se alarga...

Pasadas las 48 horas, lo más probable es que los alimentos empiecen a descongelarse. En ese caso, revisa uno por uno. Los precocinados, carnes, pescados y lácteos son los más delicados.

Así que ya sabes: un congelador cerrado puede ser tu mejor aliado hasta por dos días, pero la regla de oro es simple: no lo abras y revisa bien antes de consumir. A veces, la mejor receta es la precaución.



