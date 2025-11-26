Casas del XVI celebra doble triunfo internacional con "Michelin Key 2025" y "World Travel Awards"

Esta es una vista de el espacio conocido como Casa del Diseñador Terraza, una de las diferentes áreas de estas instalaciones hoteleras de Casas del XVI. ( FUENTE EXTERNA )

El hotel boutique Casas del XVI, ubicado en el corazón de la Ciudad Colonial, vuelve a colocar a nuestro país en el mapa del lujo mundial al obtener dos de los reconocimientos más codiciados de la industria hotelera: una "Michelin Key 2025" y el premio "Leading Hotel Suite en República Dominicana de los World Travel Awards", otorgado a su Royal Suite.

Esta doble distinción marca un punto alto para la hospitalidad dominicana, que ya la "Michelin Key", uno de los sellos de excelencia más respetados del planeta, se concede solo a hoteles que destacan por su arquitectura con carácter, coherencia en la experiencia del huésped, identidad propia y servicio que trasciende lo convencional.

A su vez, los "World Travel Awards", conocidos globalmente como los "Oscar del Turismo", eligieron la Royal Suite de Casas del XVI como la mejor del país, resaltando su diseño, su atmósfera íntima y el nivel de personalización que ofrece al viajero.

"Este reconocimiento doble representa un orgullo enorme para todo nuestro equipo y para el país", afirmó Ignacio Peñalver, gerente general del hotel. "

Ser parte de la primera selección de hoteles dominicanos premiados con Michelin Keys, y además recibir el galardón de World Travel Awards, confirma que en la Ciudad Colonial estamos creando una experiencia de lujo que compite en el escenario internacional", agregó.

Casas del XVI ha construido una propuesta singular, un conjunto de casas históricas restauradas, donde cada espacio combina el encanto colonial con un diseño contemporáneo distintivo y atención altamente personalizada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/casas-del-xvi-casa-del-disenador-plungepool-evening-d542112d.jpg Casas del XVI Casa del Diseñador PlungePool Evening. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/casa-del-disenador-master-bedroom-cded9390.jpg Casa del Diseñador Master Bedroom. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/casas-del-xvi-casa-macoris-bedroom-tapestry-a3f41921.jpg Casas del XVI Casa Macoris Bedroom Tapestry. (FUENTE EXTERNA)

La Michelin Guide destacó precisamente ese carácter único, describiendo al hotel como "un tesoro auténtico, lleno de personalidad", capaz de ofrecer mucho más que una estadía: una experiencia profunda, con alma y memoria.

Con la llegada de la Michelin Key 2025 y el premio a la Leading Hotel Suite, el 2025 se convierte en un año emblemático para el hotel. Estas distinciones reafirman su liderazgo y consolidan a Santo Domingo como un destino emergente dentro del turismo de lujo del Caribe y las Américas.

La inclusión del país en la prestigiosa selección de hoteles reconocidos con Michelin Keys, cuatro en total, confirma que el mercado dominicano ha evolucionado hacia estándares internacionales de alta gama. El reconocimiento a Casas del XVI, además, refuerza el valor cultural y turístico de la Ciudad Colonial.

Sobre Casas del XVI

Casas del XVI es un hotel boutique de lujo en la Ciudad Colonial de Santo Domingo que opera en casas antiguas cuidadosamente restauradas, donde el encanto colonial y las amenidades modernas se fusionan para brindar una experiencia singular y servicio exclusivo.

El hotel es administrado por Solara Real Estate, una empresa hotelera dentro del Fondo de Inversión de Bienes Raíces Terra República Dominicana, el cual es co-administrado por Terra RD Partners e Inicia.