Tu corazón y la diabetes: una relación que debes conocer

El hospital Mass General Brigham afirma que la diabetes aumenta el riesgo porque el exceso de azúcar vuelve los vasos menos flexibles. ( FUENTE EXTERNA )

La diabetes no solo eleva el azúcar en la sangre: también daña los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias, la forma más común de enfermedad cardíaca. En República Dominicana, el 13.45% de la población tiene diabetes, y cerca del 9.3% prediabetes, según cifras del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición.

La buena noticia es que, según la Asociación Estadounidense de Cardiología, la diabetes es altamente controlable. El trabajo conjunto entre endocrinólogos, cardiólogos y médicos de atención primaria es esencial para detectar y manejar complicaciones del corazón.

"Cada vez se solicita más la ayuda de especialistas en diabetes para identificar problemas cardíacos e incluso insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes", comenta la doctora Marie McDonnell, endocrinóloga de Mass General Brigham, enfatizando cómo estas dos condiciones están relacionadas.

La diabetes aumenta el riesgo porque el exceso de azúcar vuelve los vasos menos flexibles, favorece la acumulación de placa e incrementa la inflamación, lo que estrecha las arterias coronarias. Con el tiempo, esto puede causar ataques cardíacos, derrames cerebrales o insuficiencia cardíaca. Las personas con diabetes tienen hasta cuatro veces más riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares.

Además del control de glucosa, es crucial manejar colesterol, presión arterial y peso. Los medicamentos GLP-1 ayudan simultáneamente a regular el azúcar, bajar de peso y mejorar factores clave para el corazón, beneficiando a personas con diabetes de diferentes perfiles.

La alimentación y el estilo de vida también son determinantes. Se recomienda priorizar vegetales, frutas, carnes magras y menos procesados; ejercitarse, dormir bien, limitar el alcohol, dejar de fumar, controlar el colesterol y mantener una presión arterial saludable.

Proteger tu corazón comienza controlando tu diabetes, adoptando hábitos sanos y siguiendo las indicaciones médicas de manera constante.

Otras maneras de proteger tu corazón si tienes diabetes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-27-at-204749ad1a5f88-7fe03c06.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/whatsapp-image-2025-11-27-at-204749ad1a5f88-7fe03c06.jpg Una alimentación balanceada es importante.

Si bien los medicamentos son necesarios, la doctora McDonnell también destaca que la alimentación desempeña un papel clave en el control del azúcar en la sangre. Otras recomendaciones son:

· Elegir alimentos bajos en colesterol, evitar los peores alimentos para el colesterol alto y ser consciente del tipo de grasas en la dieta.

· Ejercitarse con regularidad e incluir entrenamiento de fuerza.

· Mejorar los hábitos de sueño.

· Limitar el consumo de alcohol a no más de una bebida al día para las mujeres y no más de dos al día para los hombres.

· Controlar el colesterol alto con tratamientos, como los medicamentos para reducirlo (estatinas).

· Buscar ayuda para dejar de fumar.

· Hacer las compras en el súper con base en una lista de alimentos saludables para el corazón.

· Tomar los medicamentos y seguir otras recomendaciones para mantener una presión arterial saludable.