El chef Jaime Rodríguez deslumbra en la cuarta edición del Culinary Weekend Puntacana

La cocina experimental y la innovación sensorial del chef colombiano Jaime Rodríguez, alma creativa detrás del restaurante colombiano Celele, fueron protagonistas durante la cuarta edición del Culinary Weekend Puntacana, celebrado en el restaurante Bamboo del hotel Tortuga Bay Puntacana.

Bajo el concepto Avant-garde Flavors, Rodríguez presentó una propuesta que trascendió lo culinario para convertirse en un ejercicio de exploración sensorial.

Su menú, construido a partir de memorias del Caribe, técnicas contemporáneas y una profunda curiosidad cultural, encapsuló la identidad del chef invitado: una voz renovadora dentro de la cocina latinoamericana.

La experiencia abrió con Limones de Oro, un bocado preciso y luminoso de limón lactofermentado relleno de langostinos y emulsión de coral, maridado con Champagne André Clouet.

El segundo acto, la Ensalada de Flores Caribeñas, celebró la frescura tropical a través de marañón encurtido, crema de nuez y un delicado abanico de flores y verdes, acompañado del vino alsaciano Complantation de Marcel Deiss.

El recorrido avanzó hacia territorios más intensos con la pesca de temporada ahumada en especias árabes, servida con candia lactofermentada, hummus de orejero y un calducho de ajonjolí criollo, equilibrado con un Calatayud 2022 que acentuó su carácter especiado.

Como plato principal, una gallina criolla confitada desplegó texturas y aromas del trópico: BBQ de guayaba agria, bananos asados con aceite de coco, habichuelas largas y crujientes cáscaras de banano, acompañada de un elegante Bourgogne Chorey-les-Beaune 2021.

La velada alcanzó su cierre con el Flan de Iruwa, un postre que evocó la tradición dulce caribeña a través de espuma de choiba, pudín isleño y helado de mucuna, servido junto a Brugal Leyenda.

Visión culinaria

El restaurante Celele se caracteriza por tener una cocina caribeña contemporánea, basada en la cultura gastronómica y biodiversidad del territorio del Caribe Colombiano, y lleva ocho años investigando y mostrando al mundo la importancia de la cocina y la despensa de esta región, trabajando de la mano con pequeños productores, pescadores y artesanos.

Celele es considerado uno de los mejores restaurantes de América Latina, siendo galardonado por años con varios reconocimientos por la famosa lista The Latin America 's 50 Best Restaurants. Actualmente ocupa el No. 6 de la lista.

En el año 2019 fue merecedor del premio Miele One To Watch Award por The Latin America 50 Best Restaurants.

En el 2020 ocupó el puesto No. 49 de la lista The Latin America 's 50 Best Restaurants, mientras en el 2021, Celele se mantuvo en la lista y recibió, además, la distinción Gin Mare Art Of Hospitality Award.

En el 2022 ocupó el puesto No. 19 en la lista The Latin America's 50 Best Restaurants; en el 2023 subió al puesto No. 16 en la lista, y para el 2024, se elevó a posiciona como No. 6 en la lista The Latin America's 50 Best Restaurants.

El chef Jaime Rodríguez, su propietario, es reconocido como uno de los mejores cocineros de Colombia, y cuenta con 20 años de trayectoria en prestigiosas marcas de hoteles y restaurantes.

Fue posicionado con tres cuchillos y un premio especial como The Best Chef Terroir según la lista The Best Chef Awards 2024. Asimismo, ocupó el puesto No. 75 en el ranking de los 100 mejores chefs del mundo, según la misma lista.

