Siete consejos para evitar fraudes y tiendas falsas durante el Black Friday

Aprovechar al máximo el Black Friday es posible, siempre que te muevas con intención y precaución. ( FREEPIK )

El Black Friday ya está aquí y con él llegan ofertas y descuentos ideales para hacer compras importantes a mejores precios. Pero estas fechas también traen un aumento de fraudes digitales y estafas que buscan aprovechar el interés de los compradores.

¿Cómo evitar caer en ellas? Aquí te compartimos siete consejos clave para comprar con más seguridad.

1. Verifica la legitimidad de la tienda antes de comprar

No toda página con descuentos irresistibles es real. Durante el Black Friday proliferan tiendas nuevas con diseños pulidos, pero creadas únicamente para robar datos.

Cómo evitarlo:

Asegúrate de que la web tenga protocolo https .

Revisa si cuenta con información clara de contacto, políticas de devoluciones y dirección física.

de contacto, políticas de devoluciones y dirección física. Busca la tienda en Google Maps, redes sociales y directorios comerciales confiables.

Desconfía de comercios sin presencia digital previa.

2. Cuidado con las ofertas demasiado buenas para ser verdad

Si ves una oferta demasiado buena para ser cierta, probablemente no sea cierta, sino una estafa. Para identificar si es real, compara precios antes de comprar. Si el precio es radicalmente distinto, investiga más. Una oferta real es competitiva, no absurda.

3. No hagas clic en enlaces de correos o mensajes sospechosos

Los fraudes más comunes llegan por email, SMS o anuncios en redes sociales que imitan a marcas reconocidas. Lo ideal es que en estos días no abras enlaces que no hayas solicitado. Si quieres comprar en línea, entra a la tienda digitando la dirección manualmente.

4. Revisa las reseñas cuidadosamente

Muchas personas confían en las reseñas para validar si una tienda en línea es legítima, pero no siempre son un indicador fiable. Hoy en día, numerosos comercios fraudulentos recurren a comentarios inventados o copiados de otras páginas para aparentar credibilidad.

Cómo evitarlo:

Revisa comentarios en plataformas externas (Trustpilot, redes sociales).

(Trustpilot, redes sociales). Considera la fecha: si todas las reseñas son recientes o parecen escritas por la misma persona, aléjate.

Observa si hay fotos reales de clientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/compra-tc-55b05a31.jpeg

5. Usa métodos de pago seguros

Pagar por transferencia o depósito directo te deja sin protección en caso de fraude. Prefiere siempre tarjetas de crédito con protección al consumidor, plataformas de pago reconocidas (PayPal, Stripe) o, en caso de que se pueda, pago contra entrega. Evita pagos por apps desconocidas o enlaces enviados por WhatsApp.

6. Protege tus datos personales

Algunas páginas buscan robar información, no vender productos. Para evitarlo nunca compartas tu cédula, fotos de tarjetas ni códigos de seguridad, activa la verificación de dos pasos en tu banco y en tus métodos de pago, y utiliza contraseñas seguras y diferentes para cada página.

7. Desconfía de las tiendas sin devolución o cambio

Las tiendas fraudulentas suelen ofrecer productos con precios atractivos... pero políticas de devolución absurdamente complicadas o inexistentes. Las tiendas fiables suelen tener políticas de cambio claras. Si no las encuentras o suenan ambiguas, es una señal de alerta.

Aprovechar al máximo el Black Friday es posible, siempre que te muevas con precaución.

