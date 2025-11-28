El patio de Martín Omar: alta cocina con alma de campo en la ciudad

El patio de Martín Omar está inspirado en las casas campestres del Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

Disfrutar una experiencia gastronómica sofisticada, pero con la calidez de comer en el patio de casa, es la premisa que inspira El patio de Martín Omar, un rincón culinario donde la cercanía con la naturaleza y la creatividad del chef se convierten en los ingredientes principales.

Para Martín Omar, su cocina "no es típica", sino un viaje que nace de la tierra, de la memoria y del asombro. Cada plato es una interpretación personal de la gastronomía dominicana, elevada con técnicas contemporáneas y un profundo respeto por los ingredientes, sin importar su origen.

Ubicado en Hainamosa, Santo Domingo Este, el espacio está inspirado en las casas campestres del Cibao: madera cálida, vegetación exuberante y una atmósfera serena que invita a tener un momento de tranquilidad.

El menú cambia semana tras semana, lo que garantiza una experiencia siempre nueva. Sin embargo, hay algo que nunca varía: la reinvención de lo dominicano.

Entre las creaciones recientes destacan propuestas como el yaniqueque de yuca con pulled pork, una versión contemporánea de un clásico popular, y los domplines Jupi Jupi con camarones en coco y jengibre, que conjugan tradición y sofisticación.

Definitivamente, en este lugar podrás sentir y disfrutar la experiencia del campo, con platos de alta cocina.

¿Te animas a visitarlo?

Detalles

Ubicación: calle M 19, Hainamosa, Santo Domingo Este.

calle M 19, Hainamosa, Santo Domingo Este. Horario: de jueves a domingo, solo con reserva.

