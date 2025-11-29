Cómo retomar la actividad física sin poner en riesgo tu corazón

Después de un periodo sedentario el organismo necesita tiempo para readaptarse. ( FUENTE EXTERNA )

En distintos momentos del año, ya sea por un ritmo intenso de trabajo, cambios de clima, vacaciones o simplemente por caer en la rutina, muchas personas pasan semanas o incluso meses con menos movimiento del que desearían.

Y aunque regresar a la actividad física suele sentirse como un impulso renovador, hacerlo de manera brusca puede convertirse en un desafío para el cuerpo, especialmente para el corazón.

La doctora Gosia Wamil, cardióloga en Mayo Clinic Healthcare en Londres, explica que después de un periodo sedentario el organismo necesita tiempo para readaptarse.

"Es natural querer volver con entusiasmo a proyectos en casa, caminatas largas u otras actividades, pero hay que escuchar al cuerpo y evitar sobre exigirse desde el inicio", comenta.

"Incluso las actividades ligeras pueden beneficiar significativamente la salud cardíaca. La clave está en la constancia, más que en la intensidad".

Cuando pasamos muchas horas frente a una computadora o en un estilo de vida agitado, el cuerpo pierde condición y la carga de estrés puede aumentar. Por eso, reactivarse requiere intención, paciencia y, sobre todo, cuidado.

A continuación, la doctora Wamil comparte cinco consejos para volver al movimiento de manera segura.

1. Regresa al ejercicio poco a poco

Si has estado inactivo por un tiempo, evita comenzar con actividades demandantes. La especialista recomienda iniciar con caminatas suaves o estiramientos, e incrementar la intensidad gradualmente. Este enfoque reduce el riesgo de lesiones y de sobrecargar al corazón de forma repentina.

2. Calienta antes y relájate después

Ya sea que estés ordenando la casa o saliendo a caminar, dedica entre 5 y 10 minutos a calentar músculos y articulaciones. Al terminar, realiza respiraciones profundas o estiramientos ligeros para volver lentamente al ritmo normal y evitar mareos o caídas de presión.

3. Presta atención a las señales de tu cuerpo

Dolor en el pecho, falta de aire, mareos o palpitaciones no deben ignorarse. Ante cualquiera de estos síntomas, es importante detener la actividad y buscar orientación médica. Después de una etapa sedentaria, el cuerpo puede reaccionar de forma distinta al esfuerzo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/hidratarse-bb3f9e00.jpg

4. Hidrátate y elige ropa adecuada

La deshidratación y el calor pueden aumentar el esfuerzo del corazón, especialmente en personas mayores. La recomendación es mantenerse hidratado durante el día y usar ropa ligera o en capas que permita ajustarse a los cambios de temperatura.

5. Consulta a un profesional si tienes factores de riesgo

Personas con hipertensión, diabetes o antecedentes cardíacos deberían hablar con su médico antes de realizar actividades exigentes. En algunos casos, contar con un plan personalizado puede ser la manera más segura de mantenerse activo.

Te puede interesar Los poderosos beneficios de caminar