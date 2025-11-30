×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Bebidas
Bebidas

Tres bebidas para brillar en Navidad ante tus invitados

Cada sorbo acompaña los deseos de un nuevo comienzo y convierte el acto de compartir en un instante lleno de significado y que creará recuerdos especiales y memorables

    Expandir imagen
    Tres bebidas para brillar en Navidad ante tus invitados
    Las celebraciones decembrinas despiertan el deseo de preparar platillos exquisitos que llenan la mesa de tradición. (FUENTE EXTERNA)

    La Navidad es una temporada que despierta mucha nostalgia, impulsa reencuentros y convierte cada momento en motivo de celebración; las familias se acercan, los amigos se reúnen, las visitas largamente postergadas por fin ocurren y el espíritu festivo invita a disfrutar con alegría de cada instante compartido.

    Este período también inspira a demostrar afecto a través de los detalles, a abrir las puertas del hogar para recibir a quienes más se quiere y a transformar cada reunión en un momento especial

    Las celebraciones decembrinas despiertan el deseo de preparar platillos exquisitos que llenan la mesa de tradición y, al mismo tiempo, animan a los anfitriones a explorar su lado más creativo, convirtiéndose en hábiles mixólogos capaces de sorprender con bebidas llenas de sabor y mucha personalidad.

    En este contexto, el whiskey, como Jack Daniel´s, se convierte en el protagonista de la celebración y en un verdadero lenguaje de hospitalidad.

    Preparar un trago especial con esta bebida, ya sea un cóctel clásico, una mezcla creativa o servido puro, se transforma en una manera de expresar gratitud y de imprimir un sello único en la reunión. 

    Al alzar las copas, se convierte en el aliado perfecto para celebrar los logros alcanzados durante el año y brindar por las metas que están por venir. Cada sorbo acompaña los deseos de un nuevo comienzo y convierte el acto de compartir en un instante lleno de significado y que creará recuerdos especiales y memorables.

    Preparar una bebida especial para los invitados va más allá de un simple gesto, es la manera de convertirse en el anfitrión perfecto de la Navidad. Cada copa servida transforma la reunión en un encuentro inolvidable donde los brindis, las risas y la compañía se disfrutan de una manera muy especial. 

    Preparaciones para consentir

    Expandir imagen
    Infografía
    Apple Holiday Fizz (FUENTE EXTERNA)

    Christmas Manhattan Jack Daniel's No.7

    • Vermouth rojo 1 oz 
    • Sirope de canela 0.25 oz
    • Bitter 2 dashes
    • Decoración: cereza o twist de naranja

    Apple Holiday Fizz

    • Jack Daniel's Apple 1.5 oz 
    • Apple cider 2 oz
    • Zumo de limón 0.5 oz 
    • Sirope de canela 0.5 oz
    • Terminar con Ginger Ale
    • Decoración: rodaja de manzana y canela

    Red Cinnamon Spritz

    • Jack Daniel's Fire 1.5 oz
    • Jugo de arándanos 1 oz 
    • Jugo de granada 1 oz
    • Terminar con soda
    • Decoración: romero y arándanos
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.