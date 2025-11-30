¿Cómo ganar espacio en tu clóset sin renunciar a tanto?

Que este año sí puedas cumplir tu objetivo de lograr un clóset organizado, útil y bonito sin tener que desprenderte de todo. ( PEXELS )

Cada fin de año se repite la historia: El clóset parece achicarse. ¡Claro! Nadie se pierde el Black Friday, el Cyber Monday y todas las ofertas navideñas que ponen los comercios que terminan quedándose con todo el dinero extra que te llega.

A esto se le suma, rota esa ropa que deseas mantener porque en enero viene la dieta y le juras a Dios que con ella sí entrará a esa talla que hace siglos dejaste atrás... la sumatoria de todo lo anterior es igual a caos y reguero.

Incluso quienes ya se aprendieron de memoria los mantras de Marie Kondo o conocen las enseñanzas de la especialista en organización profesional Julie Morgenstern, saben que ordenar no es solo cuestión de sacar ropa... también es un ejercicio emocional, práctico y hasta estético.

A esto se suma el hecho de que, en República Dominicana, aun con un clima mayormente cálido, el estilo personal cambia, evoluciona y se alimenta de nuevos regalos, tendencias y antojos. El resultado: un armario que se desborda aunque "parece" que no tenemos nada que ponernos.

Aquí te presentamos una guía más profunda y funcional, inspirada en expertas como Marie Kondo, la profesional estadounidense Clea Shearer del método The Home Edit, y recomendaciones de consultoras de imagen internacionales como Anuschka Rees, autora de The Curated Closet. El objetivo: lograr un clóset organizado, útil y bonito sin tener que desprenderte de todo.

La depuración consciente

Si no te sirve o no te queda bien, no debe estar ocupando espacio. (PEXELS)

La reconocida gurú Marie Kondo insiste en quedarse solo con aquello que "despierte alegría", pero distintas consultoras de imagen indican que el enfoque puede ser más estratégico. Según su recomendación deberías basarte en:

Funcionalidad: Si no te sirve o no te queda bien , no debe estar ocupando espacio.

Frecuencia de uso: Si no lo has usado en un año, probablemente no lo usarás .

Consistencia con tu estilo actual: Según Anuschka Rees , tu clóset debe reflejar quién eres hoy, no quién fuiste ni quién esperas ser "cuando rebajes".

¿Cómo comenzar? Saca todas las piezas y clasifícalas por categorías. Dona lo que esté en buen estado, descarta lo dañado que no piensas reparar y conserva solo lo que se adapte a tu vida actual. Esto reduce la culpa y aumenta la claridad.

Distribuye estratégicamente

Las organizadoras profesionales de The Home Edit, famosas por sus proyectos en hogares de celebridades, aseguran que la clave no está solo en ordenar, sino en crear sistemas que puedas mantener: Separa ropa por categoría y subcategoría (camisas mangas largas, mangas cortas, tops elegantes, tops casuales...).

Coloca en perchas todo lo que se arruga fácilmente: blusas, camisas, vestidos, faldas de tela suave; reserva gavetas para jeans, camisetas y ropa que resista el doblado vertical; utiliza ganchos iguales para lograr armonía visual (parece trivial, pero hace maravillas). Un clóset funcional no debe obligarte a "recordar" dónde está algo: debe mostrártelo.

Aprovecha el espacio fuera del armario

La tendencia mundial en organización apuesta por "zonas visibles pero estéticas". Interioristas como Emily Henderson recomiendan integrar repisas, muebles de apoyo y cajoneras externas para liberar el clóset sin afectar la decoración:

Añade repisas tipo cubo o flotantes para accesorios, carteras y sombreros; utiliza cajones decorativos o cestas tejidas para ropa ligera, bufandas o ropa interior; y incorpora muebles auxiliares estrechos para zapatos o bolsos.

Agrupa por temporadas, aun cuando en nuestro país no haya cambio de clima, tendemos a hacer alguna variación en el estilo:Estampados tropicales, rayas marineras o flores vibrantes hablan inmediatamente de verano; tonos neutros, tejidos gruesos o piezas de mangas largas evocan otoño/invierno.

Sistema recomendado por expertas:

Mantén a la vista solo lo que usarás en los próximos tres meses .

Guarda lo fuera de temporada en cajas etiquetadas , arriba del clóset , bajo la cama o en repisas altas.

Rota todo al finalizar cada estación.

Coloca zapatos y carteras en repisas visibles, ordenadas por color o tamaño.

Añade organizadores transparentes para mantener el orden sin perder estética.