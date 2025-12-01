Dormir mejor con ayuda del magnesio, el aliado invisible para quienes trabajan de noche

El magnesio puede mejorar la calidad del sueño, especialmente en quienes enfrentan turnos laborales nocturnos o irregulares. ( FREEPIK )

El descanso adecuado es una necesidad básica, pero para quienes trabajan de noche, una población creciente en Estados Unidos, especialmente entre los inmigrantes latinoamericanos, conciliar el sueño puede convertirse en un desafío constante.

Diversos estudios han evidenciado que los trabajadores nocturnos son más propensos a sufrir trastornos del sueño, ansiedad y fatiga crónica, una condición conocida como trastorno del sueño por trabajo por turnos (SWSD, por sus siglas en inglés).

Según datos del American Immigration Council, los migrantes tienen un 15.6 % más de probabilidades de tener horarios laborales irregulares que los trabajadores nacidos en EE. UU., y en el caso de las mujeres inmigrantes la cifra asciende al 24.2 %.

Esta realidad, sumada al estrés y los ritmos circadianos alterados, genera la necesidad de buscar soluciones naturales que ayuden a dormir mejor.

Una de las más prometedoras proviene del bisglicinato de magnesio, una forma específica de este mineral que, según una investigación publicada en 2025 por Julius Schuster, Igor Cycelskij, Adrian Lopresti y Andreas Hahn, puede favorecer el descanso.

Detalles del estudio

En el estudio participaron 155 adultos con insomnio: quienes recibieron una dosis diaria de magnesio y glicina mostraron mejoras significativas en la conciliación del sueño y una reducción en los puntajes del Índice de Gravedad del Insomnio durante las primeras dos semanas.

Los investigadores explicaron que el magnesio contribuye a la producción de melatonina, hormona clave en la regulación del ciclo del sueño, y ayuda a disminuir el cortisol, la hormona del estrés.

Por su parte, la glicina, un aminoácido que acompaña la fórmula, favorece la relajación y reduce la temperatura corporal, facilitando un sueño más profundo y reparador.

Aunque los efectos son modestos, este estudio abre una puerta esperanzadora para quienes buscan recuperar el descanso sin recurrir a medicamentos. En un mundo que no se detiene ni de noche, el magnesio podría convertirse en un aliado silencioso para dormir mejor y vivir con más equilibrio.