Rebotin Park regresa a RD: atracciones inflables para toda la familia en Santiago

El parque inflable más grande del Caribe llega a la Ciudad Corazón con más de 90 atracciones para que niños y familias "reboten" sin parar durante la temporada

    Expandir imagen
    Rebotin Park regresa a RD: atracciones inflables para toda la familia en Santiago
    Rebotin Park, el parque inflable más grande del Caribe, llega a la Ciudad Corazón con más de 90 atracciones. (FUENTE EXTERNA)

    Si estas Navidades buscas un plan para que los niños quemen energía (y los adultos también), toma nota: Rebotin Park está de vuelta en República Dominicana y esta vez hace estación en Santiago, listo para convertirse en el punto favorito de las familias durante la temporada.

    Conocido como el parque inflable más grande del Caribe, Rebotin Park llega con su propuesta de "rebotar hasta las nubes", sumando nuevas emociones y un recorrido lleno de color, saltos y adrenalina apto para todas las edades.

    Hablamos de más de 90 atracciones inflables, desde estructuras gigantes para escalar hasta toboganes, túneles y zonas diseñadas tanto para los más pequeños como para los adultos que quieran revivir su niño interior.

    Cuándo y dónde

    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía

    La experiencia estará abierta del 4 de diciembre al 11 de enero, en el Parque Central de Santiago, con horario de 3:00 p. m. a 10:00 p. m., todos los días de la semana.

    • Lo mejor: las boletas se compran directamente en la entrada y permiten disfrutar de tiempo ilimitado y acceso a todas las atracciones.

    Una opción perfecta para regalarles a los niños una tarde diferente, divertida y llena de movimiento, y para que las familias vivan juntas un momento memorable en estas fiestas.


