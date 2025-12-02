Rosalía Gómez de Caro: “En mi época, el mayor lujo era comer rodeados de familiares y amigos”

En un mundo atribulado y afanado, encontramos personas que dan la vuelta a la moneda para disfrutar de lo que ofrece el don de la vida. Rosalía Gómez de Caro es una de ellas, quien celebra los 20 años de su libro “El arte de vivir”, con una nueva edición.

Esta obra es más que un recetario, es una herencia del sabor y las buenas costumbres que ella misma recibió en el seno de una familia que daba valor al tiempo de almorzar unidos.

La práctica la inmortalizó en una obra que deja a las próximas generaciones. El resto de los detalles se despliegan en una entrevista que pretende adentrarse a la esencia de sus páginas.

¿Qué siente al mirar atrás y ver que “El arte de vivir” ha acompañado a lectores durante dos décadas?

Reconocer que Dios me ha regalado los años, la salud y las fuerzas para ver no solo los 20 años de “El arte de vivir”, sino también para ver a mi familia crecer y multiplicarse en salud

Si pudiera reescribir el libro hoy, ¿qué cambiaría o agregaría?

Solo añadiría algunas de las recetas nuevas que he tenido el placer de hacer y degustar sin pretender que sean perfectas.

¿Cree que los valores o principios que defendía entonces siguen teniendo el mismo peso en la sociedad actual?

Si hablamos de principios y valores, en estos 20 años hemos visto cómo el mal se ha ido instalando en el mundo, creando caos e ideologías con las que no estoy de acuerdo.

También en la comida, como en la vida, ha habido una revolución: se han transformado los gustos, las costumbres y hasta la manera de sentar la familia alrededor de la mesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/whatsapp-image-2025-12-01-at-41933-pm-d4de775f.jpeg Vivir por el arte, en el arte y para el arte ha sido la pasión desde la infancia de Rosalía Gómez de Caro. (FUENTE EXTERNA)

¿Cómo ha cambiado su propia visión del “arte de vivir” en estos veinte años?

Vivir por el arte, en el arte y para el arte ha sido mi pasión desde mi infancia. Conmoverme con las infinitas manifestaciones del arte, lo bello y lo sublime, me acompaña en todo momento del día. Hay quienes son workaholics (adictos al trabajo); para mí, el arte es una obsesión que roza la compulsión.

¿Qué la inspiró originalmente a escribir “El arte de vivir”?

“El arte de vivir” es un libro con el que quise dejar un legado para mis hijos y mis nietos. Sin ser chef ni profesional, lo escribí movida además por compartir manteles y amistad con personas a las que nos une la pasión por la buena mesa.

Este libro no solo fue una expresión personal, sino un deseo que Dios puso en mi corazón y que me ha acompañado durante más de dos décadas: la Fundación Pide un Deseo, que se ha sostenido únicamente con los fondos recaudados por la venta de “El arte de vivir”.

¿Recuerda algún momento o experiencia personal que haya marcado profundamente la escritura del libro?

Mis recuerdos más tempranos y mi primer contacto con el arte se remontan a mis años en La Vega.

Provengo de una familia de artistas plásticos, escritores y músicos, pero fue la escuela de Miss Rhina Espaillat la que marcó para siempre mi manera de percibir la belleza: esa belleza que existe, y puede existir, más allá de nuestra vida insular.

¿Cuál considera que es el mayor desafío para “vivir bien” en la era digital?

Vivir bien, hoy, parece significar tener cosas materiales. En mi época, vivir bien era algo distinto: eran las conversaciones con el vecindario, las risas compartidas sin prisa, y los domingos en la finca, donde el mayor lujo era comer rodeados de familiares y amigos.

¿Qué consejo daría a las nuevas generaciones que buscan equilibrio entre éxito, bienestar y propósito?

A las nuevas generaciones les diría que el verdadero éxito no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. El bienestar no está en la abundancia de cosas, sino en la paz del alma y en la capacidad de apreciar disfrutar la simpleza de la vida.

El propósito de Dios es que vivamos en amor sirviendo y creciendo en comunión con Él y con los demás.

Mi libro “El arte de vivir” termina con esta frase : “La importancia y el significado de la vida no está en quienes somos, sino en lo que hacemos con todo lo que Dios nos ha dado”, de Víctor Franklel.

¿Cuál es hoy su definición personal de una vida plena?

La vida que he vivido, percibido y disfrutado -hoy y siempre- me ha colmado de felicidad. La dicha de ver a mis hijos convertidos en seres humanos excepcionales, que a su vez me han regalado nietos incomparables en bondad y rectitud, es un privilegio inmenso.

A ello se suma la felicidad serena de haber compartido 64 años junto al esposo ideal, y el gozo profundo de tener a Jesús como el centro de nuestras vidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/whatsapp-image-2025-12-01-at-41933-pm-1-45307269.jpeg El Arte de Vivir estrena su tercera edición. (PABLO GARCÍA)

¿Le gustaría que “El arte de vivir “se leyera de una forma distinta hoy?

Me gustaría que la generación que llega después de estos veinte años se tomara unos minutos para leer el prólogo y la introducción, y que ese gesto los anime también a redescubrir el placer de la lectura.

Porque, como escribió Umberto Eco: “Quien no lee, a los setenta años habrá vivido una sola vida: la propia. Quien lee habrá vivido cinco mil años: estuvo allí cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardi admiró el infinito…porque la lectura es una inmortalidad hacia atrás”.

¿Qué le gustaría que las próximas generaciones aprendan de su obra?

Las generaciones que vienen aprenderán -para bien o para mal- de lo que las comunicaciones digitales les transmitan.

De “El arte de vivir” tomarán o dejarán lo que deseen, si se detienen un instante a leer sus páginas. Cada lector encontrará allí, quizás, un eco de su propia vida o una invitación a mirar la belleza con otros ojos.

¿Qué ha aprendido sobre usted misma gracias a los lectores que la han acompañado en este viaje?

He aprendido, gracias a las personas queridas que me han acompañado, el verdadero significado de la solidaridad y la generosidad. Con su apoyo y cariño he podido hacer realidad mi sueño.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/whatsapp-image-2025-12-01-at-41932-pm-056abecf.jpeg La publicacin de esta obra es un sueño hecho realidad. (PABLO TAVERAS)