La República Dominicana vivió un momento inolvidable en la gala de Latin America´s 50 Best Restaurants, celebrada anoche en Guatemala.

Allí, la chef Inés Páez Nin -Chef Tita- se convirtió en la gran protagonista cuando subió al escenario, bandera dominicana en mano, para recibir uno de los reconocimientos más inspiradores de la plataforma.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/303c0ed3-5e69-4b59-98b1-685abc2dab88-58652656.jpg

De inmediato, el público la ovacionó, celebrando un hito que reafirma el crecimiento y la identidad culinaria del país.

Un premio que abre puertas

Para empezar, Chef Tita fue honrada con el galardón Champions of Change, una distinción que los 50 Best entregan por primera vez en la región y que, además, recayó en una dominicana.

Este premio reconoce su compromiso con la transformación social, la defensa de la cultura gastronómica y la proyección internacional de la cocina dominicana.

Te puede interesar Chef Tita hace historia en la gastronomía latinoamericana con el Champions of Change Award 2025

Asimismo, su restaurante Aguají by Chef Tita entró en la lista ampliada de los Latin America´s 50 Best Restaurants, convirtiéndose -por primera vez para el país- en un restaurante dominicano dentro de esta prestigiosa clasificación.

Una voz que conecta

Además, dentro de la agenda oficial de los 50 Best, Tita fue invitada como ponente en los 50 Best Talks, donde presentó "Un legado en cada plato".

En su intervención mostró la riqueza de la gastronomía dominicana, explicó su labor de rescate del producto local y destacó el rol esencial de los productores con quienes ha trabajado durante más de 20 años.

A través de historias, anécdotas y reflexiones, compartió cómo la cocina se ha convertido para ella en un motor de cambio social, impulsando comunidades y creando oportunidades para cientos de familias.

Como resultado, su mensaje generó emoción, aplausos y una ola de comentarios en medios internacionales que subrayaron la fuerza de su narrativa.

Finalmente, la imagen de Chef Tita levantando la bandera dominicana frente a una audiencia internacional resume dos décadas de esfuerzo, visión y orgullo. Fue, sin duda, un momento vibrante que confirma el lugar cada vez más sólido que ocupa la gastronomía dominicana en el mapa culinario global.