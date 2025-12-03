La Fundación Hope for Autism celebra el congreso "Encuentro Autismo 2025"

La Fundación Hope for Autism celebró la tercera edición del congreso "Encuentro Autismo 2025". ( FUENTE EXTERNA )

Con un salón repleto y un ambiente cargado de aprendizaje y esperanza, la Fundación Hope for Autism celebró la tercera edición del congreso "Encuentro Autismo 2025" el pasado 22 de noviembre en el Hotel Catalonia.

El evento reunió a cientos de familias, profesionales de la salud, educadores y médicos, quienes se mantuvieron atentos a las ponencias de expositores locales e internacionales de clase mundial.

Este encuentro se consolida como un referente en el país, ofreciendo una visión actualizada y científica sobre el espectro autista.

La jornada académica se destacó por abordar el autismo desde una perspectiva integral y científica. Entre los expositores figuraron:

Dra. Julia Harper , experta internacional que, con más de 25 años de experiencia , presentó el tema " Cableado consciente : preparando nuestros cerebros, mentes y familias para el futuro".

, experta internacional que, con más de , presentó el tema " : preparando nuestros cerebros, mentes y para el futuro". Dr. Nicolás Loyacono , quien profundizó en las " Bases biológicas del TEA: mitocondria, autoinmunidad y estrategias (leucovorina)".

, quien profundizó en las " del TEA: mitocondria, autoinmunidad y estrategias (leucovorina)". Dra. Solanyi Herrera y Dra. Idelsa Polanco , quienes abordaron la importancia del entorno biológico con los temas "Nutrición en TEA y el medio ambiente como factor influyente" y "Pequeños microbios, grandes cambios: todo sobre microbiota y autismo ", respectivamente.

y , quienes abordaron la importancia del entorno biológico con los temas "Nutrición en TEA y el medio ambiente como factor influyente" y "Pequeños microbios, grandes cambios: todo sobre microbiota y ", respectivamente. Dr. Hugo Florido, con una ponencia crucial sobre "Educación inclusiva y diseño curricular flexible".

Dra. Carmen Rodríguez, psiquiatra infantil, expandiendo la visión con el tema "Más allá de la infancia".

El evento también abarcó el bienestar familiar y el futuro, con charlas de Judy Betances sobre el movimiento, el Ing. Iván Carvajal sobre legado financiero y la inspiradora participación de Thais Herrera, quien conmovió a los presentes con "Más allá del desafío: el amor que nos impulsa a la cima".

Lisbeth Cabrera, presidenta de la Fundación Hope for Autism, destacó la importancia de trascender las terapias aisladas para ver al individuo como un todo.

"El autismo no puede verse de manera fragmentada; requiere un abordaje integral que cuide desde la salud biológica hasta la inclusión educativa. Pero más allá de la ciencia, necesitamos hacer equipo", afirmó Cabrera.

"Cuando las familias, los médicos, los terapeutas y la sociedad dominicana nos unimos con un mismo propósito, creamos un entorno donde nuestros hijos no solo sobreviven, sino que prosperan. Este es un compromiso de país", agregó.

Alianza

En uno de los momentos más emotivos del evento, Lisbeth Cabrera y Marvin del Cid anunciaron oficialmente que la Fundación Hope for Autism se ha convertido en Regional Partner del programa Sunflower de Discapacidades No Visibles.

Para sellar este compromiso, se otorgó el primer collar de girasoles oficial en la República Dominicana a un joven dentro del espectro, cuyo padre, Rafael Castillos, ha sido un abogado incansable por la inclusión.

El cordón de girasoles es un símbolo global que permite a las personas con condiciones no visibles indicar discretamente que pueden necesitar apoyo, comprensión o un poco más de tiempo en espacios públicos.

Hope for Autism es una organización sin fines de lucro dedicada a concienciar, educar y apoyar a las familias tocadas por el autismo en la República Dominicana, promoviendo un enfoque de salud integral para mejorar la calidad de vida de las personas en el espectro.

