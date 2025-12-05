Cáncer oral: señales y riesgos que podrías estar pasando por alto

En América Latina, incluida República Dominicana, gran parte de los casos de cáncer oral se detectan en etapas avanzadas. ( SHUTTERSTOCK )

Cada 5 de diciembre se conmemora el Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Bucal.

El cáncer oral es una enfermedad silenciosa que, a menudo, se diagnostica demasiado tarde. En América Latina, incluida República Dominicana, gran parte de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que complica el tratamiento y reduce las probabilidades de supervivencia.

La doctora Jeaneth López Labady, odontóloga, especialista en patología y medicina oral, explica que este retraso tiene varias causas.

"No es habitual que las personas realicen autoexámenes orales regulares, lo que impide detectar cambios tempranos", dice.

"Además, la boca es un espacio oscuro y la ubicación más común del cáncer bucal está en los bordes laterales de la lengua, un área difícil de visualizar sin instrumental odontológico. En sus etapas iniciales, la enfermedad no produce dolor ni síntomas notorios, lo que retrasa la consulta al odontólogo", agrega.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/doctora-jeaneth-e5da0901.jpeg

"El acceso limitado a la atención odontológica incrementa significativamente la mortalidad por cáncer oral en América Latina, ya que impide chequeos regulares y lleva a diagnósticos tardíos" Jeaneth López Labady Odontóloga e investigadora “

Más allá del tabaco y el alcohol

Aunque el tabaco y el alcohol son factores de riesgo ampliamente reconocidos, existen otros que la población tiende a subestimar.

La también investigadora señala que "la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH), la exposición crónica al sol en los labios, la mala higiene bucal y las irritaciones persistentes en la boca, como las causadas por prótesis mal ajustadas, son elementos que muchas personas ignoran".

El VPH, comúnmente asociado con cánceres genitales, está presente en hasta el 30 % de los casos de cáncer oral y se transmite por contacto oral-genital.

La exposición al sol, por otro lado, es un factor clave en regiones tropicales como la República Dominicana, aumentando el riesgo de cáncer de labio.

Incluso hábitos modernos, como el vapeo, podrían influir a largo plazo, al generar daño celular y alteraciones en la microbiota oral, según investigaciones recientes.

Signos de alerta

La detección temprana es fundamental y cualquier persona puede aprender a identificar señales de alarma mediante autoexámenes bucales.

Entre los signos clave, la profesional de la salud destaca: "Úlceras que no cicatrizan, manchas blancas, rojas u oscuras en la mucosa bucal, bultos, engrosamientos o áreas rugosas, dolor persistente, entumecimiento, dificultad para masticar, tragar o mover la lengua, sangrado inexplicable o cambios en la voz.

Si estos síntomas persisten más de dos semanas, advierte que se debe consultar de inmediato a un odontólogo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/04/paciente-de-sexo-femenino-que-tiene-un-procedimiento-realizado-en-el-dentista-37c6f9d8.jpg

Jornada gratuita

El limitado acceso a la atención odontológica aumenta significativamente la mortalidad por cáncer oral. En zonas con desigualdades socioeconómicas, muchas personas no pueden realizarse chequeos regulares, lo que conduce a diagnósticos tardíos con tasas de mortalidad cercanas al 50 % a cinco años, según la Organización Panamericana de la Salud.

Sin embargo, detectado a tiempo, la supervivencia supera el 80-90 %. Es por ello que desde la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) organizan la Jornada de Pesquisa Gratuita, que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre, sin necesidad de cita previa.

Odontólogos y estudiantes, supervisados por especialistas en medicina oral, realizarán exámenes clínicos para identificar cáncer oral o lesiones con potencial maligno.

Durante la actividad, además de la evaluación clínica, se ofrecerá orientación sobre hábitos y riesgos asociados, como el consumo de tabaco, alcohol, la exposición solar y la infección por VPH.

La doctora López Labady explica que, si bien muchas de las lesiones encontradas suelen ser benignas, como úlceras traumáticas o aftas recurrentes, estas jornadas permiten diferenciar con precisión aquellas que podrían evolucionar a malignidad, como leucoplasias, eritroplasias o queilitis actínica.

"Esta jornada es una forma de proteger nuestra salud y aumentar las posibilidades de supervivencia. Detectar cualquier anomalía a tiempo puede marcar la diferencia", concluye.

