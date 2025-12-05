Pantone revela el color de 2026: el primer blanco de su historia

El color Pantone Cloud Dancer es un ondulante impregnado de serenidad. ( FUENTE EXTERNA )

En un mundo marcado por el caos, la velocidad y la constante sobrecarga de estímulos, encontrar momentos de calma y reflexión se ha vuelto una necesidad urgente. Las mentes buscan un espacio donde la tranquilidad se convierta en el refugio ante las exigencias de la vida moderna.

Y es precisamente esta búsqueda de serenidad la que ha inspirado a Pantone para elegir, por primera vez en su historia, un blanco como el color del año 2026.

Pantone 11-4201 Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo, será la tonalidad que marcará tendencia en los próximos 12 meses.

Este color, definido por la compañía como "ondulante impregnado de serenidad", simboliza la influencia tranquilizadora en una sociedad que está redescubriendo la importancia de la reflexión profunda.

En palabras de Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, Cloud Dancer es un tono que promete claridad en tiempos de transformación, cuando el mundo parece más ruidoso y acelerado que nunca.

"Este discreto tono blanco nos invita a simplificar, a liberar nuestra mente de la cacofonía que nos rodea y a encontrar un equilibrio entre la conexión humana y el futuro digital que nos acecha", añade Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute.

Un cambio hacia la serenidad

Cloud Dancer no es un blanco cualquiera. Es una tonalidad que fomenta la relajación, la concentración y la creatividad, abriendo un espacio para la innovación.

Como un lienzo en blanco, este color se presenta como una invitación a la calma, al descanso y, sobre todo, a la introspección. "A veces, el mejor juego empieza con un lienzo en blanco", reflexiona Pantone en su nota de prensa, haciendo un llamado a redescubrir el valor de ser en lugar de hacer.

Este blanco no es solo un reflejo de lo que necesitamos como individuos, sino también de lo que exige el mundo.

En un entorno cada vez más saturado por la digitalización, las distracciones y la constante conectividad, Pantone 11-4201 es la respuesta a la sobrecarga de estímulos, una declaración de intenciones para un futuro que valore la simplicidad y la paz mental.

La historia de la elección

La elección de un blanco como color del año de Pantone es histórica. Desde su creación en 1999, la compañía ha apostado por colores vibrantes y llenos de personalidad, con tonos como el azul cerúleo (Pantone 15-4020) o el verde greenery (Pantone 15-0343), que marcaron tendencias y reflejaron el espíritu de cada época.

Este 2026, sin embargo, elige un tono que parece contradecir la necesidad de protagonismo visual, buscando algo más profundo y universal: el equilibrio.

"Este color refleja la búsqueda de equilibrio entre la digitalización y nuestra necesidad primordial de conexión humana", explica Pressman.

En este sentido, Cloud Dancer se posiciona como un color estructural clave cuya versatilidad proporciona un soporte para la expresión personal, abriendo espacio para que otros colores brillen sin sobrecargar el entorno. Un blanco que no se impone, sino que acompaña.

Reacciones mixtas

Como suele ocurrir con cada revelación de Pantone, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos celebran el regreso a lo esencial, otros se muestran menos entusiastas.

"Ay, qué aburrimiento", "Justo cuando los millennials empezaron a poner color de nuevo en su casa", o "Esto es básico", son solo algunos de los comentarios que acompañan la publicación en Instagram.

Y es que, aunque el blanco siempre ha sido un color asociado con la pureza, la elegancia y la simplicidad, su elección como color del año 2026 puede parecer un paso atrás para quienes esperaban una propuesta más arriesgada.

Sin embargo, Pantone ha dejado claro que el verdadero reto está en el significado de este tono. No se trata solo de una elección estética, sino de una invitación a parar, reflexionar y encontrar espacio para la calma en un mundo que avanza demasiado rápido.

Alianzas y colaboraciones

Como es habitual, Pantone ya ha comenzado a hacer alianzas con marcas para impulsar el uso de Cloud Dancer en productos de todo tipo.

Compañías como Joybird, Command, Play-Doh, Motorola, Pura y Post-It ya han confirmado su colaboración, adaptando este blanco histórico en objetos de decoración, tecnología, juguetes, fragancias y más.

Este año, el blanco no solo está en las paredes y el diseño de interiores, sino que se está incorporando en diversos productos que buscan transmitir esta misma sensación de calma y frescura.

