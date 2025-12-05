Diario Libre presenta a sus primeras influencers virtuales: Isabella y Andrea, las Gemelas IA

Manuel Sajour, director ejecutivo de Marketing del Grupo Puntacana, en el escenario de We30, explica cómo las Gemelas IA de Diario Libre abren una nueva etapa en la creación de contenido asistido por inteligencia artificial. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El ecosistema digital dominicano se prepara para un experimento sin precedentes: las Gemelas IA, dos creadoras virtuales que debutarán como parte de la oferta de contenido educativo y de entretenimiento de Diario Libre.

El proyecto, adelantado durante el encuentro We30, provocó inmediata curiosidad entre especialistas en mercadeo, tecnología y comunicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/manuel-sajour-director-ejecutivo-de-marketing-del-grupo-puntacana-durante-su-intervencion-en-we30-donde-destaco-el-impacto-del-efecto-parasocial-en-la-comunicacion-digital-c71703e1.jpeg Manuel Sajour, director ejecutivo de Marketing del Grupo Puntacana, durante su intervención en We30, donde destacó el impacto del efecto parasocial en la comunicación digital. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

La presentación estuvo a cargo de Manuel Sajour, director ejecutivo de Marketing del Grupo Puntacana y uno de los reconocidos de la noche, quien subrayó que el corazón de la iniciativa descansa en un concepto determinante para comprender el comportamiento digital contemporáneo: el efecto parasocial.

"Esa conexión unilateral que sentimos con figuras digitales, aun cuando ellas no saben nada de nosotros, explica por qué este tipo de proyectos conecta tan rápido", dijo.

Y añadió un dato crucial: el lanzamiento se apoya en una plataforma ya consolidada. "Empezamos con ventaja: salimos con Isabella y Andrea en Diario Libre, que tiene dos millones de seguidores".

Un adelanto de lo que viene

Durante el evento se proyectó un video donde Sajour interactúa directamente con las influencers virtuales. Isabella, presentada como experta en finanzas, saluda con naturalidad: "Hola, Manuel, ¡qué bueno verte de nuevo!".

Andrea, definida como directora creativa, explica que ambas nacen como "las primeras influencers de inteligencia artificial que cooperan en un periódico bajo estricta supervisión humana".

Sajour adelantó que su uso no se limitará a Diario Libre: también podrán colaborar con marcas interesadas en promocionar productos en una plataforma de amplio alcance, con personajes cuya narrativa y comportamiento pueden ser controlados por completo.

Por qué optar por influencers de IA

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/05/manuel-sajour-toma-la-palabra-en-we30-evento-que-distingue-a-las-figuras-mas-destacadas-del-marketing-y-la-publicidad-donde-fue-reconocido-por-su-aporte-al-sector-c0358840.jpeg Manuel Sajour toma la palabra en We30, evento que distingue a las figuras más destacadas del marketing y la publicidad, donde fue reconocido por su aporte al sector. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El ejecutivo fue directo: los influencers virtuales reducen riesgos de reputación.

"Cuando contratas a un influencer tradicional, siempre existe la posibilidad de desalineación con la marca. Una inteligencia artificial te da control absoluto del proceso: de la narrativa, del contenido y del comportamiento".

Aunque este tipo de creadoras digitales ya existe en mercados internacionales, su adopción en República Dominicana representa un paso pionero. "Ya existen y ya influyen", señaló. "Pero ahora, gracias a Diario Libre, estamos creando personajes con una historia coherente y alineada a la visión de marca".

Datos que respaldan la apuesta

El proyecto se apoya en métricas reveladoras. Un 58% de las personas reconoce o sigue a un influencer virtual, sobre todo adultos de 35 a 44 años, un público con poder adquisitivo.

Además, 35% ya ha comprado un producto recomendado por uno de ellos y 45% expresa intención de compra, la cifra que —según Sajour— revela el verdadero potencial comercial.

Lo que se espera

La iniciativa busca combinar estética moderna, contenido formativo y personajes capaces de sostener interacciones creíbles con el público dominicano.

Su inminente debut abre una nueva etapa para los medios: cómo integrar inteligencias artificiales que no solo entretengan, sino que acompañen y eduquen, bajo criterios de responsabilidad editorial y supervisión humana.

Con Isabella y Andrea, Diario Libre apuesta por lo que podría convertirse en el próximo capítulo de la comunicación digital en la región.

Leer más Google invertirá 40,000 millones dólares en Texas para desarrollo de IA