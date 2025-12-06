Bebidas tradicionales para triunfar en esta temporada

De lo que se trata es de vivir la alegría de la Navidad en cada sorbo. ( PEXELS )

Durante la Navidad se disfruta de sabores, que en ocasiones, resultan exclusivos de la época, como si de consumirse en otra le quitara la magia. Un buen ejemplo son las bebidas que hemos seleccionado hoy para revelar sus recetas.

Desde un jugo tradicional hasta un elegante cóctel, existen variedades para satisfacerlos a todos.

Ponche de sneakers

Es una bebida que no falta en el menú navideño.

Receta de Chanelle Polanco

Ingredientes:

1 litro de ponche comercial o mezclar 2 latas de leche condensada y 2 de evaporada

1 barra de chocolate sneakers triturada

3 cucharadas de mantequilla de maní

3 cucharadas de pasta de vainilla o vainilla líquida

Chocolate Risi opcional

Preparación

En una cacerola mezclar todos los ingredientes con la ayuda de un batidor manual, vaciar en un frasco y refrigerar y servir. También se pueden licuar para una textura más espesa.

Besito de cacaito

Es una receta diferentecon los ingredientes tradicionales de la Navidad.

Receta de Patria Líquida

Ingredientes

2 oz. de whisky Ballantine's, macerado con chocolate Kah Kow al 55% 1/2 oz. de vermut Perlino Rosso, macerado con ciruela y vainilla

1 oz. de licor de ron Siboney 34

3 gotas de angostura de especias

Nuez moscada en polvo

Preparación

Agregar todos los ingredientes en una coctelera con un cubo grande de hielo y mezclar durante 15 segundos, para lograr uniformidad. Servir en una copa tipo tulipán y decorar con una barra de chocolate Kah Kow al 55%.

Preparación del macerado de whisky con chocolate

45 g. de chocolate Kah Kow al 55%

60 ml. de whisky Ballantine's

30 g. de clavo de olor y anís estrellado

Dejar reposar los ingredientes en una bolsa tipo ziploc a baño de María durante 30 minutos. a 45 °C para extraer todos los aromas, sabores y colores del chocolate y aportar más complejidad al coctel.

Preparación del macerado de vermut con ciruela y vainilla

700 ml. de vermut Perlino Rosso

150 g. de ciruela

100 g. de ramas de vainilla

Dejar reposar todos los ingredientes en un recipiente sellado a temperatura ambiente durante 24 horas.

Morir soñando

Ideal para disfrutar con toda la familia, a cualquier hora.

Receta del libro "Sabor, Color y Calor para el Mundo"

2 ½ tazas de jugo de naranja fresco

4 tazas de leche evaporada taza de azúcar (o más al gusto)

2 taza de hielo en cubos gajos de naranja al gusto

Preparación

Llevamos la leche al congelador hasta que esté bien fria. Una vez esté fría procedernos a mez-clarla con el azúcar removiendo bien Agregamos el hielo y continuamos removiendo.

Añadimos lentamente el jugo de naranja removiendo vigorosamente para que no se corte la bebida. Servimos de inmediato en los vasos de nuestra preferencia adornando con gajos de naranja.

Delicioso chocolate

El gran infaltable de las reuniones.

1 taza de chocolate (preferiblemente orgánico)

4 tazas de agua

1 cucharadita de clavo dulce

1 astillas de canela

1 tirita de cáscara de limón

1 cucharada de azúcar (opcional)

Jengibre rallado

Leche evaporada (opcional)

Marshmallows (opcional)

Preparación

Lleva a fuego el agua, la canela, el clavo, la cáscara de limón y el jengibre, cuando la mezcla hierva agrega el chocolate, deja unos dos minutos, agrega la leche y el azúcar, recordando que son opcionales y sirve con algunos Marshmallows.