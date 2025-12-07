Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado

La más reciente edición de 809 Mercado llegó con todo: un nuevo espacio, una vibra renovada y una cartelera que volvió a reunir a talentos locales, artesanos, amantes de la buena comida y fanáticos de las experiencias diferentes.

Esta vez, el encuentro tomó vida en SD Karting, donde familias, jóvenes y curiosos se mezclaron en un ambiente que celebró creatividad, música y adrenalina.

El espacio se transformó en un verdadero laboratorio cultural con la participación de más de cien emprendedores y artistas. Hubo desde propuestas artesanales y gastronomía para todos los gustos hasta zonas diseñadas para el entretenimiento responsable y la convivencia.

Para sumar emoción, el público también disfrutó la transmisión de la Carrera de Qatar Sprint desde el Paddock Experience, que aportó ese toque de Fórmula 1 que sorprendió a muchos.

Opciones para todos los gustos

La edición número trece se sintió más grande y más diversa: catas, degustaciones, talleres, maridajes y workshops acompañaron una cartelera musical repleta de talento.

Con cada entrega, 809 Mercado reafirma su papel como punto de encuentro cultural en la ciudad, combinando arte, gastronomía, música y deporte en un mismo lugar. El evento vuelve a crecer gracias al apoyo de marcas como United Brands, Café Juan Valdez, Heineken, Blue Moon y Chivas Regal, entre otras, que apuestan por un espacio donde la creatividad local sigue brillando.



