809 Mercado
809 Mercado

Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado

Música, arte, gastronomía y hasta Fórmula 1 se unieron en un fin de semana lleno de energía en SD Karting

    Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado
    Ricccie Oriach tomó el escenario la noche del sábado.(DANIA ACEVEDO)
    Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado
    Actuación del artista Luitomá.(DANIA ACEVEDO)
    Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado
    Felipe Cruz en 809 Mercado.(DANIA ACEVEDO)
    Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado
    809 Mercado celebró su decimotercera edición.(DANIA ACEVEDO)
    Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado
    809 Mercado celebró su decimotercera edición.(DANIA ACEVEDO)
    Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado
    809 Mercado celebró su decimotercera edición.(DANIA ACEVEDO)
    Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado
    809 Mercado celebró su decimotercera edición.(DANIA ACEVEDO)
    Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado
    809 Mercado celebró su decimotercera edición.(DANIA ACEVEDO)
    Riccie Oriach encabezó la cartelera musical de la nueva edición de 809 Mercado
    809 Mercado celebró su decimotercera edición.(DANIA ACEVEDO)

    La más reciente edición de 809 Mercado llegó con todo: un nuevo espacio, una vibra renovada y una cartelera que volvió a reunir a talentos locales, artesanos, amantes de la buena comida y fanáticos de las experiencias diferentes.

    Esta vez, el encuentro tomó vida en SD Karting, donde familias, jóvenes y curiosos se mezclaron en un ambiente que celebró creatividad, música y adrenalina.

    El espacio se transformó en un verdadero laboratorio cultural con la participación de más de cien emprendedores y artistas. Hubo desde propuestas artesanales y gastronomía para todos los gustos hasta zonas diseñadas para el entretenimiento responsable y la convivencia.

    • Para sumar emoción, el público también disfrutó la transmisión de la Carrera de Qatar Sprint desde el Paddock Experience, que aportó ese toque de Fórmula 1 que sorprendió a muchos.

    Opciones para todos los gustos

    La edición número trece se sintió más grande y más diversa: catas, degustaciones, talleres, maridajes y workshops acompañaron una cartelera musical repleta de talento.

    Sobre el escenario se presentaron Riccie Oriach, Jordy Sánchez, Le Mermelade, Felipe Cruz, Luitomá y Selektor Siete; mientras que el domingo 30 el ritmo lo pusieron Gaby De Los Santos, Eat The Cake, Selektor Siete e Ivanna Loyola.

    Con cada entrega, 809 Mercado reafirma su papel como punto de encuentro cultural en la ciudad, combinando arte, gastronomía, música y deporte en un mismo lugar.

    El evento vuelve a crecer gracias al apoyo de marcas como United Brands, Café Juan Valdez, Heineken, Blue Moon y Chivas Regal, entre otras, que apuestan por un espacio donde la creatividad local sigue brillando.


