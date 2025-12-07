La ciencia lo confirma: esta es la forma más eficaz de evitar el aumento de grasa abdominal

La combinación de dieta y ejercicio supera a cualquier estrategia aislada para bajar grasa abdominal. ( SHUTTERSTOCK )

La conversación sobre la grasa abdominal suele aparecer cuando el pantalón aprieta... pero también cuando la ciencia ofrece respuestas más claras.

Y esta vez, un equipo de investigadores del Reino Unido decidió mirar el tema con lupa: ¿qué funciona mejor para mantener a raya esa grasa visceral que rodea los órganos y complica la salud con el tiempo?

Lo cierto es que la grasa profunda del abdomen no es un simple problema estético. Está asociada con diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hígado graso, apnea del sueño e incluso algunos tipos de cáncer.

Por eso el estudio, liderado por el Dr. Shayan Aryannezhad, llamó tanto la atención: analizaron cómo los cambios cotidianos -esa comida que elegimos, esa caminata que decidimos (o no) hacer- influyen en nuestro cuerpo a lo largo de los años.

Dieta + movimiento: el dúo que hace la diferencia

El estudio, publicado en JAMA Network Open, revisó datos de más de 7,000 personas durante unos siete años. No solo observaron qué comían o cuánto se movían: también midieron su gasto energético real durante horas y utilizaron imágenes DEXA, una tecnología que revela qué tipo de grasa se acumula y dónde.

Y los resultados fueron clarísimos: quienes mejoraron al mismo tiempo su alimentación y su actividad física fueron los que menor aumento de grasa corporal mostraron con el paso del tiempo.

De hecho, llegaron a ganar casi 2 kilos menos de grasa total y 150 gramos menos de grasa visceral, una cifra que puede parecer pequeña... hasta que descubrimos que equivale a cerca del 16 % de la grasa visceral promedio en esa población.

"Los comportamientos saludables no funcionan en solitario", explica Aryannezhad. "La gente suele compensar: si se ejercita más, come más; si come mejor, se mueve menos. Evaluar ambos aspectos a la vez nos da una visión realista de lo que ocurre".

Menos frustración, más resultados: lo confirma la ciencia

La conclusión del estudio coincide con lo que muchos médicos repiten en consulta, como el Dr. Seth Kipnis, cirujano bariátrico en Nueva Jersey.

"Mis pacientes llegan frustrados después de intentar solo dieta o solo ejercicio sin ver cambios, especialmente en la barriga", comentó a la revista Medical News Today. "Lo que este estudio demuestra es que la combinación es la estrategia más efectiva".

Para Kipnis, el uso de tecnologías como la DEXA es uno de los puntos más sólidos del estudio. "La grasa que realmente nos preocupa no es la que se ve en el espejo, sino la visceral, la que se oculta alrededor de los órganos. Este enfoque combinado es especialmente eficaz para reducirla".

El Dr. Mir Ali, también cirujano bariátrico, coincide: "Cualquier método que reduzca la grasa visceral es positivo. Y sí, combinar hábitos funciona mucho mejor".

Ambos expertos destacaron en esta publicación médica que el impacto es incluso mayor en personas sedentarias o con sobrepeso al inicio del estudio, lo que convierte este hallazgo en un mensaje esperanzador para quienes sienten que "ya es tarde" para cambiar.

La fórmula es simple, pero poderosa

La investigación deja un mensaje claro: no se trata de elegir entre dieta o ejercicio, sino de permitir que ambos trabajen en equipo.

Comer mejor sin moverse puede servir, y moverse sin cuidar la alimentación también aporta algo... pero juntos, el efecto es mayor, más estable y más profundo, literalmente.

En resumen: si el objetivo es ganarle a la grasa visceral -la más tóxica para la salud- la mejor estrategia no es elegir un camino, sino caminar por los dos.



