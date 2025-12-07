×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
restaurante Zola
restaurante Zola

Restaurante Zola estrena menú con una cena a 4 manos que celebra la Italia más auténtica

Los chefs italianos Cosimo Urso y Ciro Casola unieron creatividad y técnica en la presentación de la nueva propuesta gastronómica del restaurante del Kimpton Las Mercedes

    Expandir imagen
    Restaurante Zola estrena menú con una cena a 4 manos que celebra la Italia más auténtica
    Uno de los platos de la nueva propuesta gastronómica del restaurante Zola: Ravioli Caprist´achio. (FUENTE EXTERNA)

    La escena lo decía todo: dos chefs concentrados, movimientos precisos, platos que parecían pequeños lienzos y una mesa testigo de una conversación gastronómica hecha de técnica, aromas y oficio.

    Así se vivió la exclusiva cena a 4 manos con la que Zola, el restaurante insignia del Hotel Kimpton Las Mercedes, presentó su nuevo menú de temporada.

    Expandir imagen
    Infografía
    Expandir imagen
    Infografía

    Con la Ciudad Colonial como telón de fondo, Cosimo Urso, chef ejecutivo de Zola, y Ciro Casola, chef invitado, ofrecieron una velada que confirmó la esencia del restaurante: una cocina que respira Italia, pero que se atreve a interpretarla con una sensibilidad contemporánea.

    Viajar por Italia sin salir de Santo Domingo

    El nuevo menú de Zola es una invitación a recorrer el norte, centro y sur de Italia a través de sabores cuidados, técnicas pulidas y presentaciones que cuentan historias.

    Expandir imagen
    Infografía
    Cosimo Urso, chef ejecutivo del restaurante Zola. (FUENTE EXTERNA)

    La cena a 4 manos funcionó como un estreno íntimo, donde cada plato fue una postal distinta: texturas que sorprenden, ingredientes que brillan por sí solos y ese toque mediterráneo que hace que todo se sienta familiar, pero emocionante.

    Expandir imagen
    Pamela Sued y Giancarlo Beras-Gocio.
    Pamela Sued y Giancarlo Beras-Gocio. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Mayi Suárez.
    Mayi Suárez. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Jacqueline Nivar.
    Jacqueline Nivar. (FUENTE EXTERNA)

    Desde el risotto dorado de Milano hasta la suavidad perfumada del salmón Gravlax, pasando por raviolis que capturaron la calidez del sur, la propuesta dejó claro que Zola está entrando en una nueva etapa creativa.

    Dos cocineros, una misma visión italiana

    Expandir imagen
    Infografía
    Cosimo Urso, chef ejecutivo de Zola, y Ciro Casola, chef invitado, presentaron la cena 4 manos. (FUENTE EXTERNA)

    Cosimo Urso, responsable de la identidad culinaria del Kimpton Las Mercedes, ha convertido a Zola en un punto fijo del mapa gastronómico capitalino. Su cocina combina respeto por la tradición con un estilo elegante y preciso, donde cada plato cuenta algo sin necesidad de exceso.

    A él se sumó Ciro Casola, chef napolitano conocido por su dominio de los sabores marinos y su habilidad para transformar recetas clásicas en propuestas frescas y vibrantes.

    Su presencia añadió un diálogo creativo que se evidenció en cada entrega del menú. "Cocinar juntos es una conversación silenciosa que une técnica, visión y respeto por la cocina italiana", comentó Urso al final de la noche, un resumen perfecto del espíritu del evento.

    Los platos que marcaron el recorrido

    Expandir imagen
    Filete a la Rosa di Parma.
    Filete a la Rosa di Parma. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Arte del Dulce: coco en texturas, crema mascarpone y cacao dominicano.<br>
    Arte del Dulce: coco en texturas, crema mascarpone y cacao dominicano. (FUENTE EXTERNA)

    Entre las creaciones que debutaron en la velada -y que ya forman parte del menú permanente- destacaron:

    • Noble Corte – Filete a la Rosa di Parma: parmesano, prosciutto y un guiño aromático de sangiovese.
    • Plata Italiana – Tesoro di Milano: risotto al azafrán con ossobuco, un abrazo entre tradición y técnica.
    • La mia Bruschetta: stracciatella cremosa, pistachos, miel trufada y tomate cherry.
    • Cava de la Burrata – Velo del Mar: salmón gravlax con limón, café y piñones.
    • Oro Italiano – Ravioli Caprist´achio: mozzarella fresca, albahaca y pesto de pistacho.
    • Arte del Dulce: coco en texturas, crema mascarpone y cacao dominicano.

    Una colección de platos que reflejan el ADN de Zola: tradición italiana reinterpretada con delicadeza, técnica y un profundo respeto por el producto.

    Zola: la Italia que se reinventa en la Zona Colonial

    Inspirado en el norte de Italia -donde el gorgonzola recibe el apodo de "zola"-, el restaurante toma ese nombre para proponer una cocina honesta, elegante y profundamente sensorial.

    Expandir imagen
    Marta Amengual, gerente general del Hotel Kimpton Las Mercedes, da las gracias al equipo que hizo posible esta cena a 4 manos en Zola.
    Marta Amengual, gerente general del Hotel Kimpton Las Mercedes, da las gracias al equipo que hizo posible esta cena a 4 manos en Zola. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Marta Amengual, gerente general del Hotel Kimpton Las Mercedes, agradece al equipo que hizo posible esta cena a 4 manos en Zola.
    Marta Amengual, gerente general del Hotel Kimpton Las Mercedes, agradece al equipo que hizo posible esta cena a 4 manos en Zola. (FUENTE EXTERNA)

    Dentro del Hotel Kimpton Las Mercedes, un espacio que combina arquitectura histórica y diseño contemporáneo, la experiencia se siente completa: ambiente, historia, técnica y sabor se mezclan de forma natural.

    La presentación del nuevo menú fue, en esencia, una declaración: Zola no solo celebra la tradición italiana, sino que la reimagina desde Santo Domingo con una mirada fresca y creativa.


    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.