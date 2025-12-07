Restaurante Zola estrena menú con una cena a 4 manos que celebra la Italia más auténtica

Uno de los platos de la nueva propuesta gastronómica del restaurante Zola: Ravioli Caprist´achio. ( FUENTE EXTERNA )

La escena lo decía todo: dos chefs concentrados, movimientos precisos, platos que parecían pequeños lienzos y una mesa testigo de una conversación gastronómica hecha de técnica, aromas y oficio.

Así se vivió la exclusiva cena a 4 manos con la que Zola, el restaurante insignia del Hotel Kimpton Las Mercedes, presentó su nuevo menú de temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/6b50a0c5-6427-4e01-b220-b986f05fb215-f4c96964.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/d4a20b11-1e6b-4b04-a38a-a46f3e21f131-f6f06ca6.jpg

Con la Ciudad Colonial como telón de fondo, Cosimo Urso, chef ejecutivo de Zola, y Ciro Casola, chef invitado , ofrecieron una velada que confirmó la esencia del restaurante: una cocina que respira Italia, pero que se atreve a interpretarla con una sensibilidad contemporánea.

Viajar por Italia sin salir de Santo Domingo

El nuevo menú de Zola es una invitación a recorrer el norte, centro y sur de Italia a través de sabores cuidados, técnicas pulidas y presentaciones que cuentan historias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/1445491e-4167-4c5f-b0fd-cb800f379550-6caac46e.jpg Cosimo Urso, chef ejecutivo del restaurante Zola. (FUENTE EXTERNA)

La cena a 4 manos funcionó como un estreno íntimo, donde cada plato fue una postal distinta: texturas que sorprenden, ingredientes que brillan por sí solos y ese toque mediterráneo que hace que todo se sienta familiar, pero emocionante.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/158eddc2-3305-4ac4-a0c1-da4a71c0745b-d70e082b.jpg Pamela Sued y Giancarlo Beras-Gocio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/e49f318a-ad4e-4891-9ef6-b12c2a134894-c7f03d1d.jpg Mayi Suárez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/b0e0034e-800a-41c8-a566-cee5626929fb-b9d5c958.jpg Jacqueline Nivar. (FUENTE EXTERNA)

Desde el risotto dorado de Milano hasta la suavidad perfumada del salmón Gravlax, pasando por raviolis que capturaron la calidez del sur, la propuesta dejó claro que Zola está entrando en una nueva etapa creativa.

Dos cocineros, una misma visión italiana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/10b20d3d-3949-4a01-bcc4-647d54a30950-0e139ce2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/10b20d3d-3949-4a01-bcc4-647d54a30950-0e139ce2.jpg Cosimo Urso, chef ejecutivo de Zola, y Ciro Casola, chef invitado, presentaron la cena 4 manos. (FUENTE EXTERNA)

Cosimo Urso, responsable de la identidad culinaria del Kimpton Las Mercedes, ha convertido a Zola en un punto fijo del mapa gastronómico capitalino. Su cocina combina respeto por la tradición con un estilo elegante y preciso, donde cada plato cuenta algo sin necesidad de exceso.

A él se sumó Ciro Casola, chef napolitano conocido por su dominio de los sabores marinos y su habilidad para transformar recetas clásicas en propuestas frescas y vibrantes.

Su presencia añadió un diálogo creativo que se evidenció en cada entrega del menú. "Cocinar juntos es una conversación silenciosa que une técnica, visión y respeto por la cocina italiana", comentó Urso al final de la noche, un resumen perfecto del espíritu del evento.

Los platos que marcaron el recorrido

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/9297097d-8257-4261-b99e-fb09f46f085e-da2c132c.jpg Filete a la Rosa di Parma. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/3c62a707-0ce9-4843-b57b-42491d6cee5f-5280aa1e.jpg Arte del Dulce: coco en texturas, crema mascarpone y cacao dominicano. (FUENTE EXTERNA)

Entre las creaciones que debutaron en la velada -y que ya forman parte del menú permanente- destacaron:

Noble Corte – Filete a la Rosa di Parma: parmesano, prosciutto y un guiño aromático de sangiovese.

di Parma: parmesano, prosciutto y un guiño aromático de sangiovese. Plata Italiana – Tesoro di Milano: risotto al azafrán con ossobuco, un abrazo entre tradición y técnica .

con ossobuco, un abrazo entre tradición y . La mia Bruschetta: stracciatella cremosa , pistachos, miel trufada y tomate cherry.

, pistachos, miel trufada y tomate cherry. Cava de la Burrata – Velo del Mar: salmón gravlax con limón, café y piñones.

con limón, café y piñones. Oro Italiano – Ravioli Caprist´achio : mozzarella fresca, albahaca y pesto de pistacho.

: mozzarella fresca, albahaca y pesto de pistacho. Arte del Dulce: coco en texturas, crema mascarpone y cacao dominicano.

Una colección de platos que reflejan el ADN de Zola: tradición italiana reinterpretada con delicadeza, técnica y un profundo respeto por el producto.

Zola: la Italia que se reinventa en la Zona Colonial

Inspirado en el norte de Italia -donde el gorgonzola recibe el apodo de "zola"-, el restaurante toma ese nombre para proponer una cocina honesta, elegante y profundamente sensorial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/6c9f1239-f71a-4edb-b689-f7d3e86afe8f-fba2191f.jpg Marta Amengual, gerente general del Hotel Kimpton Las Mercedes, da las gracias al equipo que hizo posible esta cena a 4 manos en Zola. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/07/d90cbc70-bf6b-48fb-9da6-6328e6f174fb-698603f5.jpg Marta Amengual, gerente general del Hotel Kimpton Las Mercedes, agradece al equipo que hizo posible esta cena a 4 manos en Zola. (FUENTE EXTERNA)

Dentro del Hotel Kimpton Las Mercedes, un espacio que combina arquitectura histórica y diseño contemporáneo, la experiencia se siente completa: ambiente, historia, técnica y sabor se mezclan de forma natural.

La presentación del nuevo menú fue, en esencia, una declaración: Zola no solo celebra la tradición italiana, sino que la reimagina desde Santo Domingo con una mirada fresca y creativa.



