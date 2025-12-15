Brain Focus: entrenando el cerebro para un mejor rendimiento cognitivo

La salud mental y el bienestar cognitivo se han convertido en temas prioritarios en la sociedad actual, y para María Alejandra Bisonó, psicóloga y directora de Brain Focus, la franquicia de BrainRx en República Dominicana, esta preocupación es el motor de su pasión.

A través de este centro busca mejorar habilidades cognitivas clave como la memoria, la atención, el razonamiento y la velocidad de procesamiento en personas de todas las edades.

De esta manera, Brain Focus no solo ayuda a optimizar el rendimiento académico y laboral, sino que también contribuye al bienestar mental general, fortaleciendo la capacidad del cerebro para enfrentar los retos cotidianos, mejorar la toma de decisiones y prevenir el deterioro cognitivo a largo plazo.

Traer el método a RD

María Alejandra cuenta que conoció el programa gracias a su suegra Isabel Turull, quien es cofundadora de la franquicia en el país. Isabel, en una conversación casual con su amigo Ramón Soler, parte del equipo de BrainRx en México, se enteró de los beneficios del programa.

Ramón le explicó que es una franquicia presente en más de 34 países, que cuenta con una revista que compila estudios e investigaciones realizados a lo largo de los años.

Al escuchar todo lo que se puede lograr con este método, Isabel pensó inmediatamente en su nuera y le propuso conocer más sobre el programa.

Fue en 2024 cuando, tras un proceso de formación y organización, decidieron traer el programa a República Dominicana, con el respaldo y la capacitación de los expertos de la franquicia en México.

A diferencia de los programas tradicionales de terapia cognitiva o tutorías, BrainRx destaca por su enfoque intensivo y su metodología integral: se ejecuta cinco veces a la semana, con una duración de una hora por sesión.

Gracias a esta intensidad, el programa es capaz de generar cambios significativos en el corto plazo, con resultados visibles en un lapso de tres a cinco meses.

"BrainRx ataca el problema desde la raíz. En lugar de enfocarse solo en repasar contenidos académicos, que es lo que hacen muchas tutorías, trabaja directamente con las habilidades cognitivas que están débiles", dice.

¿En qué consiste el entrenamiento cognitivo?

El entrenamiento cognitivo que ofrecen desde Brain Focus está diseñado para estimular y fortalecer habilidades específicas del cerebro, como la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y la lógica.

El enfoque es adaptado tanto para niños como para adultos, y se ajusta al ritmo de cada persona.

"En un ejercicio típico, como hacer una sopa de letras en 30 segundos, la persona puede no lograrlo al principio. Pero a medida que practica y aumenta la dificultad, su velocidad de procesamiento mejora", explica María Alejandra.

La clave es la repetición constante y la consistencia en la práctica. Aunque el entrenamiento es intensivo, los resultados pueden ser sorprendentes.

El proceso comienza con el "Gibson Test", una herramienta digital con 10 niveles que mide las habilidades cognitivas de la persona. Este test es esencial para identificar qué áreas necesitan mayor atención y personaliza el entrenamiento para cada individuo.

Beneficios tangibles

El entrenamiento cognitivo tiene un impacto profundo en las personas que lo siguen. Los niños que presentan dificultades académicas, problemas de concentración o falta de motivación son algunos de los que más se benefician.

En el caso de los adultos, María Alejandra menciona que muchas veces los problemas de rendimiento laboral, como la disminución de la concentración y el aumento en el tiempo que se toman al realizar ciertas tareas, pueden estar relacionados con debilidades cognitivas.

"Las personas adultas, por ejemplo, pueden notar que antes realizaban sus tareas de trabajo con rapidez, pero ahora sienten que les cuesta mucho más. Esto es una señal de alerta. Si no se actúa a tiempo, esos problemas cognitivos pueden agravarse", sostiene.

Expansión en el país

Actualmente, Brain Focus cuenta con un equipo de cuatro coaches, todos formados y certificados en la metodología de BrainRx. De acuerdo con María Alejandra, están en proceso de expansión.

"La gente tiende a pensar que si nacen con una debilidad cognitiva, ya no pueden cambiarla. Eso es completamente falso. Cualquier habilidad puede entrenarse y mejorarse. Yo soy el ejemplo viviente de eso", concluye.

