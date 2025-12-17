Amelie presenta agenda 2026 que invita a 365 días con intención

Cada nuevo año llega con sueños, metas y objetivos puntuales que alcanzar pero sobre todo en un mundo en el que estamos en modo automático todo el tiempo. Amelie ha lanzado su agenda 2026 con la que invita a priorizar la salud mental y el autocuidado como prioridad.

Esta aliada invita a elegir ser mejor siendo organizado y trazando metas cortas que día a día puedas ir logrando en detalles importantes de la vida.

Valiosos espacios

Diseñada por Katia Khoury experta en productividad intencional la agenda está repleta de valiosos espacios que invitan a convertirla en la mejor aliada de cada persona que la porte, su interior contiene:

Espacio para documentos

Páginas de stickers con destacados en renglones multifuncionales

Una vista el 2025 y el 2026

Check list personal

Mapa de sueños

Presupuesto mensual

Hojas para colorear

Un día por página

Retos

Mensajes Motivacionales de cada aspecto de la vida en tres diferentes modelos para elegir

Si te cuesta arrancar, esta es una herramienta que te sirve para que logres de una manera acertada ser mejor persona con una intención y en lo que define Wanda Berroa como un espacio personal que colabora en el día a día por su alto contenido de valor pensada.

Creada para que des ese extra que te cuesta, organices tu día priorizando y junto a ella ser la protagonista de cada pequeño detalle que cumplas con su ayuda.