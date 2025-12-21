La gastronomía iberoamericana ya tiene ganadores para este 2025

Bittor Arginzoniz, chef y propietario del Asador Etxebarri (España) y Alex Atala, al frente del restaurante DOM (Brasil), dos de los ganadores de los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La espera terminó. Tras semanas de expectativa y deliberación, ya se han dado a conocer los ganadores de la cuarta edición de los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía, una distinción creada en 2022 con el objetivo de impulsar y visibilizar los valores de la Nueva Gastronomía del siglo XXI.

Estos premios destacan a los grandes exponentes de la cocina iberoamericana en cinco categorías clave: Gastronomía Saludable, Solidaria, Sostenible, Satisfactoria y Global.

Las nominaciones fueron propuestas por las 17 Academias Nacionales que integran la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG), representando a países de toda la región, incluidos España y Portugal.

República Dominicana, presente en la contienda

En esta edición, República Dominicana tuvo una participación destacada, con cuatro representantes nominados en distintas categorías.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/21/dominicanos-en-los-galardones-iberoamericanos-de-gastronomia-ddb9957f-focus-002-051-896-504-69aeb949.jpg María Marte, Olivier Bur, Chef Tita y Erik Malmsten, los cuatro dominicanos nominados a los Galardones Iberoamericanos de Gastronomía 2025. (FUENTE EXTERNA)

El país estuvo presente con el chef Olivier Bur, del restaurante Casarré, en Gastronomía Saludable; la chef Tita, de Aguají, en Gastronomía Sostenible; el chef Erik Malmsten, del grupo FoodHall, en Gastronomía Satisfactoria; y la reconocida chef María Marte, de Hibiscus, en Gastronomía Global.

Aunque finalmente ninguno se alzó con el galardón, su nominación reafirma el buen momento que vive la cocina dominicana en el panorama internacional.

"Particularmente, me siento muy orgulloso de que cuatro propuestas de nuestro país hayan merecido estar entre los nominados a los premios. Esto demuestra que cada uno de ellos cumplieron con criterios mínimos necesarios y avala un alto nivel de desarrollo que nuestros profesionales de la cocina han alcanzado en función de los principios de la gastronomía del siglo XXI", declara Luis Ros, secretario general de la Academia Iberoamericana de Gastronomía y actual presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía.

Finalmente, tras la última deliberación del jurado -compuesto por las Academias Nacionales-, los ganadores fueron elegidos por unanimidad:

Gastronomía Saludable : Fundación Española de la Nutrición (España).

: (España). Gastronomía Solidaria: El Comedor de la Kennedy y el chef Iván Clemente (Puerto Rico).

y el chef Iván Clemente (Puerto Rico). Gastronomía Sostenible: Grupo La Patarashca (Perú).

Gastronomía Satisfactoria: Bittor Arginzoniz, chef y propietario del Asador Etxebarri (España).

Gastronomía Global: Alex Atala, al frente del restaurante DOM (Brasil).

La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará el próximo 19 de enero en la Real Casa de Correos de Madrid, en un acto que reunirá a los premiados, autoridades y representantes del sector gastronómico.

Desde la Academia Iberoamericana de Gastronomía, el mensaje es claro: felicitaciones y enhorabuena a todos los galardonados por seguir elevando la cocina iberoamericana a nivel mundial.



