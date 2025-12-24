Seguridad alimentaria en fiestas decembrinas: consejos para prevenir intoxicaciones e infecciones

Garantizar comidas seguras es también una forma de demostrar cariño y cuidado hacia quienes más queremos. ( FUENTE EXTERNA )

Durante las fiestas decembrinas, las mesas se llenan de platillos tradicionales como ensalada rusa, pierna de cerdo y ponche.

Sin embargo, entre reuniones, recalentados y largas jornadas de preparación, también aumentan los riesgos asociados a la seguridad alimentaria, especialmente cuando los alimentos pasan demasiado tiempo fuera de refrigeración o se manipulan de forma incorrecta.

De hecho, República Dominicana registra cada año alrededor de 23,000 casos de enfermedades transmitidas por alimentos, de acuerdo con un artículo publicado en la National Library of Medicine.

Estos números pueden incrementarse en temporada decembrina, cuando se preparan grandes cantidades de comida y los platillos permanecen por horas sobre la mesa.

En este contexto, es común que se combinen ingredientes crudos con alimentos ya cocinados o que varias personas participen en la preparación, lo que eleva el riesgo de contaminación.

Por ello, conocer cómo evitar intoxicaciones alimentarias durante las fiestas es fundamental para disfrutar sin riesgos.

Abeer Bader, nutricionista de Mass General Brigham, comparte cinco recomendaciones esenciales para celebrar con seguridad y evitar infecciones relacionadas con alimentos en mal estado.

1. Limpia superficies y manos antes de cocinar

Una cocina limpia no siempre significa una cocina libre de bacterias. Bader recomienda iniciar cualquier preparación con una limpieza exhaustiva:

Lavar superficies con agua caliente y jabón .

y . Desinfectar con productos aptos para contacto alimentario .

. Lavar manos antes de comenzar y cada vez que se manipulen alimentos crudos.

"Después de limpiar, es muy importante desinfectar. Esto elimina bacterias que pueden permanecer en la superficie", señala la especialista. Este hábito básico es la primera defensa para la prevención de intoxicaciones por alimentos en mal estado.

2. Descongela carnes y productos congelados de manera segura

Durante diciembre es común preparar pavos, piernas, carnes frías y otros productos que requieren descongelación previa. Hacerlo de forma incorrecta favorece la proliferación de bacterias que pueden causar intoxicaciones.

Bader explica tres métodos seguros:

En el refrigerador (ideal): siempre en el estante inferior para evitar goteos sobre otros alimentos.

(ideal): siempre en el estante inferior para evitar goteos sobre otros alimentos. En agua fría : cambiando el agua cada 30 minutos.

: cambiando el agua cada 30 minutos. En microondas: solo si se cocinará inmediatamente.

"Muchas personas ponen la carne en la parte alta del refrigerador, y si gotea, puede contaminar todo lo demás", advierte Bader.

3. Evita la contaminación cruzada durante la preparación

La contaminación cruzada ocurre cuando alimentos crudos entran en contacto con alimentos listos para consumo, una causa frecuente de infecciones alimentarias durante las fiestas. Para reforzar la seguridad alimentaria, la especialista recomienda:

Utilizar tablas de cortar distintas para carnes y verduras.

distintas para carnes y verduras. Lavar manos y utensilios después de tocar alimentos crudos .

después de tocar . No reutilizar platos donde estuvo carne sin cocinar.

Proveer utensilios para servir en reuniones o posadas.

"En las fiestas, muchas personas tocan la comida directamente. A veces basta con que alguien no se haya lavado bien las manos para contaminar un platillo", comenta Bader.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/cocinar-5fd89edb.jpg

4. Cocina completamente los alimentos: el termómetro es tu mejor aliado

Probar la masa de galletas, consumir carnes poco cocidas o calentar de forma insuficiente los platillos típicos de temporada aumenta los riesgos de intoxicaciones alimentarias causadas por bacterias como Salmonella o E. coli.

Bader recomienda utilizar un termómetro de cocina para verificar temperaturas internas:

Carne de res, cerdo, ternera o cordero: 145 °F / 62.7 °C

Pescado: 145 °F / 62.7 °C

Carnes molidas: 160 °F / 71 °C

Pollo o pavo (incluido molido): 165 °F / 74 °C

Sobras y guisos: 165 °F / 74 °C

"Usar termómetro no es solo para chefs; es la forma más segura de saber que un alimento está listo para comerse", afirma la nutricionista.

5. Refrigera a tiempo y conserva los alimentos correctamente

El clásico "recalentado" de diciembre también puede convertirse en un riesgo si los alimentos se almacenan por demasiado tiempo o se dejan a temperatura ambiente durante horas.

Bader subraya dos reglas clave:

Nada debe permanecer fuera del refrigerador por más de dos horas.

por más de dos horas. Las sobras deben consumirse en un máximo de 3 a 4 días.

"A veces confiamos en alimentos que llevan días en el refrigerador. Pero, idealmente, lo que no se consumirá pronto debe congelarse", advierte.

Además, para quienes hornean, la masa casera de galletas puede durar refrigerada de tres a cinco días, o congelarse por hasta dos meses.

Celebrar con seguridad también es un acto de cuidado

La temporada decembrina es un momento para compartir, agradecer y convivir en familia. Aplicar estos consejos de cómo prevenir intoxicaciones alimentarias y reforzar las reglas básicas de higiene en la cocina ayudará a evitar enfermedades que pueden arruinar las celebraciones.

Como resume Bader: "La seguridad alimentaria no es complicada; solo requiere constancia. Unos cuantos hábitos pueden proteger a toda tu familia durante las fiestas".

Garantizar comidas seguras es también una forma de demostrar cariño y cuidado hacia quienes más queremos.

