Avanza la gastronomía dominicana: Macarfi, 50 Best y, en el horizonte, Michelin

La inclusión de Ajualä, al mando del chef Saverio Stassi, en 50 Best Discovery situó la gastronomía dominicana en la conversación global, demostrando que el país puede dialogar con propuestas de vanguardia.

La gastronomía dominicana atraviesa un momento especialmente significativo. La llegada de Macarfi y la creciente resonancia de 50 Best evidencian avances concretos y sostenidos, confirmando que el país ha entrado en una fase de consolidación.

Nuestra escena culinaria ya no es solo una promesa: es una realidad palpable en la que los restaurantes funcionan como verdaderos termómetros de la evolución gastronómica nacional.

Se han convertido en vitrinas privilegiadas del producto local, de técnicas culinarias cada vez más depuradas y de una creatividad en plena ebullición, erigiéndose al mismo tiempo como espacios de disfrute, cultura y encuentro.

Apoyo al sector

Hoy, más que nunca, resulta crucial acompañar a los restaurantes que están abriendo camino, apoyarlos para que crezcan y se consoliden como referentes capaces de inspirar a toda una generación de cocineros, emprendedores y profesionales del sector.

En medio de este auge, surge de manera recurrente la pregunta de si la Guía Michelin llegará o no al país.

Conviene tener claro que los niveles de calidad, rigor y consistencia que exige esta guía representan un reto elevado, tanto en lo culinario como en el servicio, además de una exigente inversión económica.

Su eventual llegada no será un proceso automático ni fortuito: solo alcanzando, en una muestra amplia y consistente de restaurantes, los estándares mínimos esperados en calidad de oferta, podría producirse la visita de sus inspectores, suponiendo además la existencia de un marco previo de inversión público-privada para atraer la guía.

La ausencia actual de Michelin, por tanto, no debe interpretarse como un retraso, sino como el estímulo necesario para madurar.

Para que la guía aterrice, se requiere una masa crítica real de excelencia y un alineamiento estratégico del sector. Aunque Michelin ha concentrado su expansión reciente en grandes capitales de la región y en su nuevo sistema de Llaves hoteleras, la puerta no está cerrada.

La República Dominicana está en el radar, pero cruzar ese umbral exige tiempo, planificación e inversión sostenida.

Llaves Michelin, Guía Macarfi y 50 Best

En ese contexto, la reciente inclusión de cuatro hoteles dominicanos en la primera selección de Llaves Michelin en el Caribe constituye una señal muy positiva.

Este hito crea un puente directo entre la excelencia hotelera y la gastronomía, atrayendo a un viajero más exigente y generando un círculo virtuoso: la reputación hotelera actúa como imán que beneficia de forma indirecta a los restaurantes que apuestan por la calidad, el servicio y la identidad.

Paralelamente, la llegada de Guía Macarfi República Dominicana marcó un antes y un después. Como primera plaza internacional de la guía, el país envió un mensaje claro de transparencia y rigor.

Macarfi introdujo un mapa democrático del panorama gastronómico, basado en miles de visitas reales, que no solo reconoce méritos, sino que también revela oportunidades, identifica brechas y ayuda a elevar el estándar general necesario para estar preparados ante plataformas aún más exigentes.

El reconocimiento internacional también se ha materializado con fuerza. La inclusión de Ajualä en 50 Best Discovery situó a Santo Domingo en la conversación global, demostrando que el país puede dialogar con propuestas de vanguardia.

Aún más trascendental fue la entrada de Aguají, de la chef Tita, en el puesto 88 de Latin America´s 50 Best Restaurants. Por primera vez, un restaurante dominicano figura en esta lista, enviando un mensaje inequívoco al mundo: la cocina dominicana contemporánea, profundamente arraigada en la identidad y el territorio, tiene voz propia.

Con estos avances, resulta evidente que apoyar a los restaurantes destacados —y a aquellos que vienen elevando sistemáticamente sus estándares— es una responsabilidad compartida. Los proyectos que hoy reciben reconocimientos, como Aguají, Ajualä y los que han liderado posiciones relevantes en la Guía Macarfi, funcionan como auténticos faros que iluminan el camino a seguir.

La gastronomía de un país no avanza por casualidad. Progresa cuando es capaz de multiplicar proyectos excelentes y sostenerlos con inversión, profesionalidad y rigor.

Mientras trabajamos con la ilusión de contar algún día con estrellas Michelin, debemos estar convencidos de que la República Dominicana ya está construyendo un ecosistema gastronómico sólido.

El reto es seguir fortaleciéndolo para que, cuando los ojos más exigentes del mundo nos observen, no encuentren a un país esperando, sino a uno preparado, orgulloso y en plena prosperidad gastronómica.

¡Vamos a por ello!