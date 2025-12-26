Diciembre sin dinero, como sobrevivir sin endeudarte

Aunque parezca tarde para hablar de este tema, la sensatez es buena en cualquier momento. Diciembre llega cada año con la misma promesa: celebración, reencuentros, mesas llenas y regalos envueltos en papel brillante. Un escenario que tiene una realidad en paralelo, ¡No hay dinero se escucha con mucha frecuencia en las calles!

Con la expresión de lamento llegamos a enero y así continúa el año.

Esta ecuación no es coherente, pero suele ocurrir y, a veces, el que menos puede es el que más gasta para aparentar, para que no digan... Preguntamos al economista Diego Sosa, quien asegura que sobrevivir a diciembre sin dinero no es una tragedia, sino una realidad que exige honestidad financiera.

"El que no tiene dinero extra no puede gastar extra", afirma sin rodeos. Endeudarse para "disfrutar" el mes más festivo del año, sale caro, especialmente para quienes ya tienen un historial de no ahorro. El resultado suele ser un enero cuesta arriba... y un año siguiente aún más difícil.

Llegar a fin de año sin un peso disponible no siempre es señal de bajos ingresos. Muchas veces es consecuencia directa de no planificar ni priorizar.

"No es malo no tener dinero reservado para diciembre; lo malo es pensar que el mismo dinero puede servir para todo al mismo tiempo", explica Sosa. En otras palabras, el problema no es el dinero, sino la forma en que lo usamos.

Los gastos que preferimos no ver

Como se dice en República Dominicana, hay personas que no salen de un "can" y lo peor es que no son planificadas:

Salidas, regalos por encima de lo que realmente podemos pagar, compras emocionales, visitas al supermercado sin lista y sin control. Todo eso, según el economista, debería cubrirse con el famoso doble sueldo... si no se esfuma antes.

A este contexto se suman las deudas, que según Sosa pueden ser diferentes: Las de consumo, dice Sosa, "no traen nada a mi patrimonio".

Son compras hechas por presión o deseo inmediato, no por necesidad real. Muy distinto a una deuda productiva, como la adquisición de una vivienda o la inversión en un negocio, que sí construyen patrimonio.

El problema es que "salir del paso" con tarjetas o préstamos rara vez tiene un costo claro. Depende del tiempo que se arrastre la deuda. Hay quienes pagan rápido, pero otros encadenan un préstamo con otro y terminan atrapados durante años. "Hay personas que nunca pagan ese primer desmadre de la tarjeta de crédito", sentencia.

Celebrar con dignidad

Pasar Navidad y Año Nuevo sin gastar lo que no se tiene no solo es posible, es saludable, afirma el también asesor psicológico. La clave está en hacer listas, poner costos reales y saber cuánto dinero hay disponible, incluyendo lo que pueden aportar quienes participarán en cada actividad.

Recortar gastos no arruina las fiestas; gastarlos mal, sí. "Comprar regalos caros y ropa nueva no hace tan feliz como una cena en familia", asegura, aunque reconoce que cada quien debe definir sus propias prioridades y las de su "manada".

¿La decisión financiera que puede transformar el próximo diciembre? Para Diego Sosa no es abrir una cuenta nueva ni ganar más dinero. Es algo más profundo: subir la autoestima. "Cuando no gasto por lo que me dicen que debo gastar, puedo poner mis prioridades personales y lograr lo que para mí es importante".