El Meliá Hotels International abre las puertas de su parque temático al público local

Con una combinación perfecta de diversión, gastronomía y entretenimiento, Fun Republic se posiciona como el nuevo punto de encuentro para vivir experiencias inolvidables en la República Dominicana. El espacio perteneciente a Meliá Hotels International en la República Dominicana, se abre oficialmente al puertas al mercado local.

Diseñado como un destino de entretenimiento nocturno para toda la familia, Fun Republic ofrece un ambiente vibrante con seis atracciones principales, espectáculos en vivo, música, noches temáticas y una propuesta gastronómica incluida en la boleta de acceso.

El parque estará abierto de miércoles a domingo de 6:00 de la tarde a 01:00 de la mañana; y de la 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, ideal para visitar en familia o con amigos; y de 10:00 de la noche a 01:00 de la tarde con un ambiente más nocturno orientado a adultos).

Es un lugar ideal para disfrutar en familia, con amigos o celebrar ocasiones especiales.

Divertidas atracciones:

La entrada incluye acceso al parque y sus atracciones, entretenimiento completo.

Air Jam: mucho más que un columpio: es una experiencia aérea con velocidad, altura y emoción.

Partee: minigolf con mucho estilo. Incluye dos rutas únicas: Funway Track y Tee-rrific Trail, perfecto para pasar un gran momento en familia o con amigos.

Funky Munky: circuito elevadoque incluye caminos de cuerdas, puentes colgantes y plataformas, donde superar desafíos en una aventura llena de adrenalina.

Jump!: un espacio vibrante lleno de luces, sonido y energía, donde saltar es la mejor forma de expresarse.

Playtopia: un mundo creado para niños, donde el juego manda y cada espacio invita a imaginar, explorar y divertirse al máximo.

Carrousel: clásico carrousel familiar

La entrada incluye acceso al parque y sus atracciones, entretenimiento completo con noches temáticas de miércoles a domingo, así como comida y bebida todo incluido en sus tres food trucks y bar (refrescos y cerveza incluidos; bebidas premium disponibles con costo adicional).

Las entradas pueden adquirirse directamente en el parque, garantizando una atención personalizada desde el momento de la llegada. Además, Fun Republic ofrece paquetes exclusivos para escuelas y fiestas de cumpleaños, y acceso incluido ilimitado para huéspedes de los hoteles Meliá en Punta Cana:

Paradisus Grand Cana

Paradisus Palma Real

ZEL Punta Cana

Meliá Punta Cana Beach

Meliá Caribe Beach