Recomendaciones para proteger tus móviles y datos personales durante los viajes de fin de año

La dependencia a los medios digitales, nos convierte en un blanco predilecto, tanto para criminales físicos como digitales ( FUENTE EXTERNA )

Durante la temporada de vacaciones de fin de año, los teléfonos móviles se convierten en el compañero inseparable de todo viajero, fungiendo como cámara, billetera digital, pasaporte electrónico y principal medio de comunicación.

Esa misma dependencia los convierte también en un blanco predilecto, tanto para criminales físicos como digitales.

Para evitar que un incidente arruine la experiencia de viaje, ManageEngine, la división de gestión de TI empresarial de Zoho Corporation, comparte cinco recomendaciones prácticas para ayudar a los dominicanos a mantener segura su información mientras transitan por aeropuertos, terminales, hoteles y destinos turísticos:

Evita redes Wi-Fi públicas o desconocidas

Las redes abiertas en aeropuertos, centros comerciales, hoteles y restaurantes son uno de los puntos más vulnerables para los viajeros. Los ciberdelincuentes pueden crear redes falsas con nombres similares a los oficiales e interceptar la información que se transmite a través de conexiones no cifradas.

Iniciar sesión en cuentas bancarias, correo electrónico o plataformas de pago a través de estas redes puede comprometer tus contraseñas o datos financieros. Incluso cuando la red parece legítima, se recomienda usar los datos móviles o una VPN confiable para acceder al Wi-Fi en entornos públicos.

No cargues el móvil usando puertos USB públicos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/13956-201d37dd.jpg Cuídate de la técnica conocida como juice jacking. (FREEPIK)

Muchos sitios turísticos ofrecen estaciones de carga USB gratuitas, pero estos puertos pueden estar manipulados para instalar malware o extraer información sin que el usuario se percate, a través de una técnica conocida como juice jacking.

Para evitarlo, lo más conveniente es usar tus propios cargadores conectados a tomas eléctricas estándar o llevar una batería portátil (power bank).

Habilita los bloqueos biométricos y la autenticación de dos factores

Si el dispositivo es robado o se pierde, contar con mecanismos de seguridad adicionales puede evitar el acceso no autorizado a tu información sensible.

Los bloqueos por huella dactilar o reconocimiento facial impiden un desbloqueo rápido, mientras que la autenticación multifactor (MFA) en tus apps bancarias, redes sociales y correo electrónico añade una capa extra de protección, incluso si un atacante conoce la contraseña.

Desactiva Bluetooth y NFC cuando no los uses

Aunque útiles para conectar audífonos o realizar pagos sin contacto, Bluetooth y la Comunicación de Campo Cercano (NFC) pueden ser explotados para realizar emparejamientos fraudulentos o enviar archivos maliciosos si se dejan permanentemente activos.

Deshabilitarlos cuando no se usan reduce drásticamente la superficie de ataque y evita que terceros cercanos intenten accesos no autorizados al dispositivo.

Evita publicar itinerarios o ubicaciones en tiempo real

Compartir tu destino, ubicación actual o itinerario de viaje en redes sociales puede convertirse en información valiosa para estafadores. Estos detalles facilitan la ingeniería social, el robo de identidad y el compromiso de cuentas.

Publicar las fotos y el contenido del viaje una vez finalizado, o limitar los detalles sensibles que se comparten antes y durante el trayecto, es clave para mantener la seguridad online y offline.

Wilson Calderón, director técnico asociado para Latinoamérica en ManageEngine, señala que la mayoría de los incidentes de seguridad que se presentan durante los viajes se pueden evitar con acciones sencillas y hábitos digitales básicos.

"Nuestro móvil se ha convertido en la llave de nuestra vida digital, y durante los viajes los riesgos aumentan porque usamos redes no familiares, instalamos aplicaciones sin verificarlas o dejamos el dispositivo expuesto. Reforzar los hábitos de seguridad es tan importante como asegurar el equipaje. Una pequeña precaución puede evitar pérdidas económicas y fugas de datos".

ManageEngine advierte que, ante el auge de las técnicas de suplantación y la ingeniería social potenciadas por la inteligencia artificial, es fundamental prestar mucha atención a los permisos de las aplicaciones, mantener el sistema operativo constantemente actualizado y habilitar las funciones de ubicación.

Estas acciones permiten a los usuarios reaccionar rápidamente ante robos, pérdidas o intentos de acceso no autorizados, reduciendo significativamente el impacto de un incidente.

Te puede interesar Seguridad alimentaria en fiestas decembrinas: consejos para prevenir intoxicaciones e infecciones