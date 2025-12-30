Harvard abre cursos gratuitos de Inteligencia Artificial

La alfabetización en IA ya no es un complemento, sino una condición previa para tomar decisiones pedagógicas informadas. ( FREEPIK )

La universidad estadounidense Harvard ha puesto a disposición del público una serie de contenidos abiertos que buscan hacer comprender la IA para integrarla con criterio en la educación.

En un contexto en el que la Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad cotidiana, la Universidad de Harvard ha dado un paso significativo al liberar varios cursos gratuitos y en abierto sobre IA, sin necesidad de registro y con un nivel de profundidad poco habitual.

La iniciativa llega en un momento clave para el ámbito educativo. Aunque muchas instituciones ya han superado el negacionismo inicial frente a la IA y trabajan en marcos regulatorios y normativas, persiste una brecha importante:

Cómo aterrizar la inteligencia artificial en las prácticas reales del aula, en el diseño de tareas y, especialmente, en los procesos de evaluación.

Así lo plantea el educador e investigador Vicent Gadea, quien compartió estos recursos y subrayó una idea central: la alfabetización en IA ya no es un complemento, sino una condición previa para tomar decisiones pedagógicas informadas. "Sin entender cómo funciona la tecnología, cualquier decisión educativa termina siendo reactiva o defensiva", advierte.

Comprender antes que regular

Harvard ha liberado varios cursos gratuitos sobre Inteligencia Artificial. En abierto. Sin registro. Y con un nivel de profundidad poco habitual.



En un momento en el que la mayoría de instituciones educativas ya han superado el negacionismo de la IA y están empezando a trabajar... pic.twitter.com/Cr0eUFi83E — Vicent Gadea | IA (@vicentgadea) December 30, 2025

Lejos de centrarse únicamente en el uso de herramientas o en la moda de los chatbots, los cursos de Harvard apuestan por la comprensión profunda de la tecnología: cómo funciona la IA generativa, cuáles son sus límites, sus implicaciones y su potencial real en la enseñanza y el aprendizaje.

"Estos cursos no van solo de herramientas. Van de comprensión. Y eso es justo lo que ahora más necesitamos en educación", sostiene Gadea, al tiempo que invita a observar lo que hacen las instituciones de referencia, no para copiar modelos, sino para pensar mejor y diseñar con mayor criterio.

Recursos abiertos y gratuitos

Entre los materiales liberados por Harvard se encuentran: