Cinco plantas asociadas a la buena suerte y la prosperidad para cultivar en este 2026

Más allá de los simbolismos, tener y sembrar plantas, es una práctica de bienestar integral. ( FREEPIK )

Las plantas se han convertido en parte importante de muchas personas. Son como una especie de mascotas vegetales que nos animan y, cuando se marchitan, nos sentimos.

Además de embellecer los espacios, algunas plantas han sido tradicionalmente vinculadas a la buena suerte, la prosperidad y la armonía del hogar. Estas creencias, presentes en diversas culturas, han convertido a ciertas especies en elementos habituales en casas, oficinas y negocios, donde se les atribuye la capacidad de atraer energías positivas.

A propósito de Año Nuevo, que es hoy, hemos querido hacer una selección de cinco que tienen buena fama y que son de bajo mantenimiento, por si te animas llevar alguna a tu casa.

Selección

Una de las más populares es el bambú de la suerte (Dracaena sanderiana), asociado al equilibrio y al crecimiento. En la filosofía del feng shui, su simbolismo varía según la cantidad de tallos, lo que refuerza su presencia en ambientes laborales y residenciales por su fácil mantenimiento.

Otra planta ampliamente conocida es la planta del dinero (Plectranthus verticillatus). Sus hojas redondeadas y su rápido crecimiento la han convertido en un símbolo de prosperidad económica y estabilidad financiera, especialmente en hogares donde se busca atraer abundancia.

La ruda, muy común en el Caribe y América Latina, es valorada por su vínculo con la protección. De acuerdo con la tradición popular, esta planta ayuda a alejar las malas energías y se coloca con frecuencia cerca de puertas o ventanas como símbolo de resguardo.

La albahaca, además de su uso culinario, está relacionada con la buena fortuna y la armonía familiar. Su aroma y fácil cultivo la convierten en una opción frecuente para quienes buscan bienestar en el hogar.

Asimismo, dentro del conjunto de las denominadas "plantas del dinero", se encuentra jade (Crassula ovata), conocida como la planta de la abundancia. Sus hojas carnosas, similares a monedas, la han posicionado como un símbolo de éxito y prosperidad, especialmente en oficinas y negocios.

Beneficios de sembrar o tener plantas

Tener plantas disminuye los niveles de estrés. (FREEPIK)

Más allá de las creencias, especialistas destacan que las plantas aportan beneficios reales, como la mejora de la calidad del aire y la reducción del estrés. Su presencia en los espacios cotidianos no solo tiene un valor simbólico, sino también un impacto positivo en la calidad de vida.

Según un estudio realizado por la Universidad de Sevilla, coordinado por el investigador Luis Pérez Urrestarazu, reveló que tener plantas en casa tiene efectos positivos a la salud emocional de las personas:

Bienestar Emocional: El 74% de los encuestados sintió que tener plantas les ayudó emocionalmente durante la pandemia, y muchos querían tener más.

Reducción de Estrés y Ansiedad: La presencia de plantas disminuye los niveles de cortisol y promueve la calma.

Mejora de la Concentración y Productividad: La interacción con la naturaleza en interiores mejora la atención y el rendimiento.

Ambiente Relajado: Las plantas ayudan a crear entornos más armoniosos y tranquilos.