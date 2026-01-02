Cómo lograr la alimentación consciente desde inicio de año según la Dra. Sumaya Rodríguez Heinsen

Como referencia de un plato equilibrado, La doctora Sumaya Rodríguez Heinsen recomienda que la mitad esté compuesta por vegetales, un cuarto por proteínas y el otro cuarto por carbohidratos. ( FREEPIK )

El inicio de un nuevo año suele motivar cambios vinculados a la salud, el peso y la alimentación. En ese contexto, la alimentación consciente se presenta como una herramienta clave para mejorar la relación con la comida y promover hábitos sostenibles.

La doctora Sumaya Rodríguez Heinsen, especialista en Obesología y Dietética, explica que este enfoque "consiste en sintonizar con los alimentos que se consumen y con las experiencias sensoriales que acompañan el acto de comer".

Aclara que no se trata solo de qué se come, sino también de cómo y en qué entorno. "La alimentación consciente implica comer más despacio, reducir distracciones y atender las señales del cuerpo relacionadas con el hambre y la saciedad", señala.

Según la especialista, enero representa un punto de reinicio tras las festividades navideñas, caracterizadas por una mayor ingesta de comidas altas en calorías, alcohol y dulces, lo que puede repercutir en la salud y el peso corporal.

Rodríguez Heinsen considera este momento ideal para comenzar el año fortaleciendo una relación saludable con la comida y creando hábitos duraderos. Como referencia de un plato equilibrado, recomienda que la mitad esté compuesta por vegetales, un cuarto por proteínas y el otro cuarto por carbohidratos.

"No se trata de castigarnos por los excesos de diciembre, sino de cuidar la salud", puntualiza.

También subraya la importancia de la constancia. "Los cambios toman tiempo, pero comienzan a generar beneficios desde el primer día, siempre que se mantenga la adherencia", afirma.

Los tipos de hambre que debes identificar

Dentro del proceso de alimentación consciente, la doctora destaca la importancia de diferenciar entre el hambre fisiológica y el hambre emocional.

Explica que el hambre fisiológica aparece de forma gradual cuando el organismo necesita energía y permite elegir cualquier tipo de alimento.

En cambio, el hambre emocional surge de manera repentina y se manifiesta como antojos específicos por alimentos ricos en azúcares y grasas, generalmente asociados a emociones como estrés, tristeza, enojo o aburrimiento, y suele ir acompañada de culpa posterior.

Ante este tipo de hambre, recomienda hacer una pausa, respirar y desviar la atención hacia otra actividad no relacionada con la comida.

Errores frecuentes y recomendaciones

La especialista advierte que, al inicio del año, muchas personas cometen errores al intentar mejorar su alimentación, a menudo influenciadas por recomendaciones no profesionales en redes sociales.

Entre los errores más comunes menciona las dietas y ayunos extremos, la eliminación de grupos completos de alimentos, saltarse comidas, pesarse a diario y compararse con otras personas.

Para avanzar hacia una alimentación consciente, recomienda:

Escuchar al cuerpo antes de comer.

Comer despacio y sin prisas .

Evitar trabajar o usar pantallas mientras se come.

Masticar bien y dar bocados pequeños .

Utilizar platos pequeños y dejar el cubierto entre bocados.

Comer sentado a la mesa y en un ambiente adecuado .

Compartir el momento sin juicios sobre el peso o la alimentación de otros.

