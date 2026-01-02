Estas habilidades impulsarán tu futuro laboral

El 60 % de los empleadores afirma que, al momento de contratar, valora más las habilidades blandas que las técnicas como clave para asegurar el futuro laboral. ( SHUTTERSTOCK )

El 2026 no viene a negociar: llega como un filtro. Un año en el que muchos puestos cambiarán, otros desaparecerán y nuevos roles surgirán impulsados por la inteligencia artificial, la automatización y formas de trabajo cada vez más flexibles.

En este nuevo escenario, tener conocimientos técnicos ya no será suficiente. Lo que realmente marcará la diferencia serán las habilidades humanas, las llamadas power skills.

Y no es una percepción: es una tendencia respaldada por datos. Hoy, el 60 % de los empleadores afirma valorar más las habilidades blandas que las técnicas al momento de contratar, y el Foro Económico Mundial advierte que la mitad de los trabajadores necesitará reskilling antes de 2026.

Se imponen las habilidades blandas

Al mismo tiempo, el 74 % de la Generación Z y el 77 % de los millennials cree que la IA transformará su trabajo en los próximos 12 meses, lo que explica por qué competencias como la adaptabilidad, la empatía o el pensamiento crítico están ganando tanto protagonismo.

En República Dominicana, esta realidad también se hace sentir. Datos recientes de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE 2024) muestran una brecha persistente entre lo que las empresas necesitan y las habilidades que encuentran en los candidatos.

Más del 85 % de las empresas reportó haber tenido vacantes en el último año y, de ellas, más de la mitad enfrentó dificultades para cubrirlas. El mensaje es claro: hay trabajo, pero faltan las competencias adecuadas.

Según Eduardo Alfonso Atencio Bravo, director del Programa de Desarrollo Profesional de BIU University – SUJIS, el mercado está girando hacia perfiles híbridos: personas capaces de aprender rápido, liderar con inteligencia emocional y resolver problemas complejos en entornos cambiantes.

"El talento del futuro no es el que más sabe, sino el que mejor se adapta", afirma.

Estas son las 7 habilidades que definirán quién avanza -y quién se queda atrás- en 2026:

1. Adaptabilidad extrema

La experiencia ya no garantiza estabilidad. En un entorno donde la IA redefine tareas y roles, la capacidad de aprender, desaprender y cambiar de rumbo será la habilidad número uno. Las empresas buscan profesionales que puedan moverse entre funciones y procesos sin colapsar.

2. Inteligencia emocional

A medida que las máquinas asumen tareas técnicas, las habilidades humanas ganan valor. Gestionar emociones, trabajar bajo presión y conectar con otros se traduce en mejor liderazgo, trabajo en equipo y bienestar laboral.

3. Pensamiento crítico

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/shutterstock2548254589-fec874ca.jpg

La IA genera información, pero no cuestiona decisiones ni evalúa consecuencias. Por eso, saber analizar datos, detectar sesgos y tomar decisiones éticas será una de las competencias más escasas y demandadas.

4. Comunicación estratégica

Saber comunicar ya no es un "extra": es una ventaja competitiva. Explicar ideas con claridad, influir, negociar y liderar conversaciones difíciles abre puertas y acelera carreras. Sin comunicación, el talento se estanca.

5. Creatividad aplicada

En un mundo automatizado, pensar diferente es un superpoder. La creatividad aplicada permite resolver problemas, reinventar procesos y hacer lo que ningún algoritmo puede replicar.

6. Gestión del tiempo y productividad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/shutterstock2697042681-b8cf2855.jpg

No se trata de trabajar más horas, sino de trabajar mejor. Priorizar, enfocarse y entregar resultados de forma consistente es clave en entornos híbridos y equipos globales.

7. Resiliencia profesional

El cambio constante puede desgastar. La resiliencia -la capacidad de recuperarse rápido y seguir avanzando- será esencial para sostener el crecimiento profesional en medio de la incertidumbre.

El futuro laboral no premiará únicamente a los más especializados, sino a quienes desarrollen una mentalidad de aprendizaje continuo y habilidades humanas sólidas.

Y es que en 2026, adaptarse, comunicar, crear y resistir será tan importante como saber hacer. Y quienes empiecen hoy a entrenar estas power skills llegarán mejor preparados al trabajo que viene.