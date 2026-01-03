Crea "hábitos atómicos" en 2025

Este es el año en el que cambiarás tu vida con los hábitos atómicos. ( FREEPIK )

¿Se te dificulta crear nuevos hábitos? ¿Eres experto en continuar hábitos que preferirías abandonar? Si cambiar tus hábitos te parece imposible, tenemos buenas noticias: el problema no eres tú; el problema es tu sistema. Y este puede cambiar.

Los malos hábitos se repiten, no porque no queremos cambiar, sino porque tenemos un sistema contrario al cambio que estamos buscando. Esta es una de las filosofías centrales del libro "Hábitos Atómicos", de James Clear: no te elevas al nivel de tus objetivos, caes al nivel de tus sistemas.

Trazar objetivos es importante, pero no es suficiente. Si lo fuera, todos los equipos que compiten serían ganadores, ya que todos tienen la misma meta... pero solo gana uno.

El punto de partida

Los objetivos son el resultado de los hábitos, y estos florecen en sistemas que los refuerzan. Entonces, el verdadero motor del cambio no son los grandes objetivos, sino los sistemas que implementamos día a día.

Si no sabes por dónde empezar, comienza con la identidad que deseas crear.

La identidad pesa más que la meta misma. Es diferente proponerte correr un maratón a ser un corredor. Cuando eres, haces; es una consecuencia natural. Si sabes quién quieres ser, podrás construir hábitos alineados a esta identidad.

¿Por qué "atómicos"?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/05/screen-shot-2025-01-05-at-10.38.56-am.png Si no sabes por dónde empezar a construir tus hábitos, comienza con la identidad que deseas crear. (SHUTTERSTOCK)

Según el escritor y experto en mejora continua, un elemento atómico es una "cantidad extremadamente pequeña de una cosa" o "la única unidad irreductible de un sistema mayor". Es, también, "una fuente de inmensa energía o poder". Pequeño como un átomo, pero con el potencial de una bomba atómica.

Cuando se acumulan a lo largo del tiempo, los pequeños hábitos producen resultados extraordinarios. Estos cambios son más fáciles de implementar y mantener que los cambios drásticos. De hecho, el sentimiento de logro al completarlos te motivará a continuar por más.

Cómo construir hábitos en cuatro etapas

Clear propone cuatro leyes para construir o eliminar hábitos de manera efectiva:

Señal: haz que el desencadenante del hábito sea obvio. Prepara tu entorno para que desencadene el comportamiento deseado. Antojo: haz que el deseo o beneficio del hábito sea atractivo. Mientras más deseable sea el hábito, más probable será que lo realices. Respuesta: haz que el hábito sea fácil. Simplifica la acción para reducir la fricción. Recompensa: haz que la recompensa sea satisfactoria. Las recompensas refuerzan el hábito y lo hacen más probable en el futuro.

Tres estrategias para implementar nuevos hábitos

De las leyes anteriores, parten las siguientes estrategias:

1. Vincula los hábitos nuevos a hábitos existentes:

Una técnica para formar nuevos hábitos es vincularlos a algo que ya haces regularmente. ¿Siempre preparas tu café en la mañana y tienes la meta de meditar? Proponte hacerlo cinco minutos después de tomártelo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/05/shutterstock-2525483375.jpg Si preparas tu café en la mañana y tienes la meta de meditar, proponte hacerlo cinco minutos después de tomártelo. (SHUTTERSTOCK)

2. Incorpora la regla de los dos minutos:

¡Empieza poco a poco, y evita sentirte abrumado! Esta regla afirma que cualquier hábito puede iniciarse en solo dos minutos. Si haces que tu meta sea la primera pequeña acción, será más fácil continuar con la actividad. Por ejemplo, si tu meta es ponerte la ropa de entrenamiento, es muy probable que te ejercites.

3. Mantén la mentalidad:

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/03/2150037470.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/03/2150037470.jpg Los pequeños cambios incrementales conducen a una mejora exponencial a lo largo del tiempo. (FREEPIK)

La clave está en ser constante, no drástico. Mejorar solo un 1 % cada día representa mejorar un 37 % en solo un año.

Los pequeños cambios incrementales conducen a una mejora exponencial a lo largo del tiempo. El secreto de generar efectos duraderos está en enfocarte en la identidad que quieres construir, y luego crear sistemas que faciliten los hábitos que buscas crear y mantener.

La relación entre hábitos e identidad es de doble vía. A medida que te conviertas en la persona que deseas ser, los buenos hábitos se volverán inevitables, mientras que los malos hábitos se volverán cada vez más difíciles de mantener.