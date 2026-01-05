Así consumiremos en 2026: bienestar, autenticidad y marcas que entienden la vida real
Un nuevo informe de Euromonitor International revela cómo el confort emocional, la autoexpresión y la innovación están redefiniendo las decisiones de consumo a nivel global.
El consumo ya no se trata solo de comprar, sino de sentirse bien, ser uno mismo y simplificar la vida. Así lo deja claro el nuevo informe de Tendencias Globales de Consumo 2026 de Euromonitor International, que identifica cuatro grandes fuerzas que están transformando la manera en que las personas eligen marcas, productos y experiencias.
En un escenario marcado por el aumento del costo de vida, el estrés cotidiano y una búsqueda cada vez más consciente de bienestar, los consumidores están afinando sus decisiones. Quieren soluciones reales, mensajes honestos y propuestas que se adapten a su ritmo y a su identidad.
Como explica Alison Angus, directora de innovación de Euromonitor International, el futuro del consumo se mueve entre el deseo de confort, la libertad de expresarse y la expectativa de encontrar bienestar auténtico en un mundo cada vez más complejo.
Confort, calma y bienestar con respaldo real
La primera gran tendencia es clara: modo confort activado. En un contexto global inestable, el 58 % de los consumidores afirma experimentar niveles de estrés moderados o extremos a diario. La respuesta es una búsqueda de productos que transmitan seguridad, simplicidad y equilibrio.
Ingredientes naturales, mensajes claros y experiencias que reduzcan la fricción ganan terreno. Aquí, el bienestar deja de ser aspiracional para convertirse en una necesidad diaria.
No sorprende que los consumidores estén dispuestos a pagar más por soluciones que funcionen y estén respaldadas por la ciencia: casi la mitad aceptaría un aumento del 10 % en productos de belleza premium con formulaciones científicas comprobadas.
Las marcas que logren educar, demostrar beneficios y ofrecer soluciones prácticas tendrán una ventaja clara.
Autenticidad sin filtros y una nueva influencia global
La segunda gran fuerza es la autoexpresión sin concesiones. Hoy, la mitad de los consumidores busca productos hechos a su medida y un 65 % siente que la sociedad acepta mejor su verdadera identidad. La lealtad ya no se compra: se construye desde la honestidad.
Esto obliga a las marcas a dejar los discursos genéricos y apostar por la hipersegmentación, hablando directamente a comunidades específicas, con mensajes reales y sin artificios.
A este escenario se suma una nueva ola asiática que está cambiando las reglas del juego. Las marcas de Asia Oriental, especialmente las chinas, están ganando influencia global gracias a su combinación de precios accesibles, innovación y dominio del entorno digital.
Para 2026, se espera que las exportaciones chinas alcancen los 4 billones de dólares, impulsadas por experiencias de compra que integran contenido, comercio y entretenimiento en tiempo real.
El livestream shopping, por ejemplo, ya es clave: el 37 % de los compradores lo utiliza para descubrir nuevas marcas y productos.
En conjunto, las tendencias de consumo para 2026 dibujan un panorama claro: menos promesas vacías y más soluciones reales, menos estandarización y más identidad, menos ruido y más sentido.
Para las marcas, el reto no es solo vender, sino entender -de verdad- cómo viven, sienten y deciden los consumidores de hoy.