Así consumiremos en 2026: bienestar, autenticidad y marcas que entienden la vida real

El futuro del consumo se mueve entre el deseo de confort, la libertad de expresarse y la expectativa de encontrar bienestar auténtico en un mundo cada vez más complejo. ( SHUTTERSTOCK )

El consumo ya no se trata solo de comprar, sino de sentirse bien, ser uno mismo y simplificar la vida . Así lo deja claro el nuevo informe de Tendencias Globales de Consumo 2026 de Euromonitor International , que identifica cuatro grandes fuerzas que están transformando la manera en que las personas eligen marcas, productos y experiencias.

En un escenario marcado por el aumento del costo de vida, el estrés cotidiano y una búsqueda cada vez más consciente de bienestar, los consumidores están afinando sus decisiones. Quieren soluciones reales, mensajes honestos y propuestas que se adapten a su ritmo y a su identidad.

Como explica Alison Angus, directora de innovación de Euromonitor International, el futuro del consumo se mueve entre el deseo de confort, la libertad de expresarse y la expectativa de encontrar bienestar auténtico en un mundo cada vez más complejo.

Confort, calma y bienestar con respaldo real

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/shutterstock2299608973-e340150c.jpg

La primera gran tendencia es clara: modo confort activado. En un contexto global inestable, el 58 % de los consumidores afirma experimentar niveles de estrés moderados o extremos a diario. La respuesta es una búsqueda de productos que transmitan seguridad, simplicidad y equilibrio.

Ingredientes naturales, mensajes claros y experiencias que reduzcan la fricción ganan terreno. Aquí, el bienestar deja de ser aspiracional para convertirse en una necesidad diaria.

No sorprende que los consumidores estén dispuestos a pagar más por soluciones que funcionen y estén respaldadas por la ciencia: casi la mitad aceptaría un aumento del 10 % en productos de belleza premium con formulaciones científicas comprobadas.

Las marcas que logren educar, demostrar beneficios y ofrecer soluciones prácticas tendrán una ventaja clara.

Autenticidad sin filtros y una nueva influencia global

La segunda gran fuerza es la autoexpresión sin concesiones. Hoy, la mitad de los consumidores busca productos hechos a su medida y un 65 % siente que la sociedad acepta mejor su verdadera identidad. La lealtad ya no se compra: se construye desde la honestidad.

Esto obliga a las marcas a dejar los discursos genéricos y apostar por la hipersegmentación, hablando directamente a comunidades específicas, con mensajes reales y sin artificios.

A este escenario se suma una nueva ola asiática que está cambiando las reglas del juego. Las marcas de Asia Oriental, especialmente las chinas, están ganando influencia global gracias a su combinación de precios accesibles, innovación y dominio del entorno digital.

Para 2026, se espera que las exportaciones chinas alcancen los 4 billones de dólares, impulsadas por experiencias de compra que integran contenido, comercio y entretenimiento en tiempo real.

El livestream shopping, por ejemplo, ya es clave: el 37 % de los compradores lo utiliza para descubrir nuevas marcas y productos.

En conjunto, las tendencias de consumo para 2026 dibujan un panorama claro: menos promesas vacías y más soluciones reales, menos estandarización y más identidad, menos ruido y más sentido.

Para las marcas, el reto no es solo vender, sino entender -de verdad- cómo viven, sienten y deciden los consumidores de hoy.



