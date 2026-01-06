Jóvenes músicos dominicanos viven la experiencia transformadora de Berklee en Santo Domingo 2026

Más de 200 jóvenes músicos viven una experiencia intensiva con el programa Berklee en Santo Domingo 2026, fortaleciendo su técnica, creatividad y proyección internacional musical. ( FUENTE EXTERNA )

Entre acordes, voces afinándose y una energía contagiosa, más de 200 jóvenes músicos dieron inicio este lunes al programa Berklee en Santo Domingo 2026, una experiencia formativa que, año tras año, se ha convertido en uno de los espacios más esperados para quienes sueñan con llevar su música al siguiente nivel.

Durante seis días -hasta el próximo 10 de enero- el Conservatorio Nacional de Música se transforma en un punto de encuentro donde convergen talento emergente, altas expectativas y una agenda académica diseñada para exigir, inspirar y conectar.

El programa, organizado por el Ministerio de Cultura junto a la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Berklee College of Music, cuenta además con el patrocinio de la Fundación AES Dominicana e Itabo, reafirmando el respaldo institucional a la educación artística de excelencia.

Una inmersión musical que deja huella

A lo largo de la semana, los participantes reciben formación intensiva en teoría musical, improvisación, técnica instrumental, ensamble, composición y arreglos, guiados por profesores del Berklee College of Music y docentes invitados. Todo desemboca en un concierto final, donde el aprendizaje se convierte en música viva sobre el escenario.

Para muchos, es su primer acercamiento a la metodología Berklee. Es el caso del pianista Cristian Cruz, quien llega con metas claras y entusiasmo a flor de piel.

"Es mi primera vez aquí y quiero absorberlo todo. Aspiro a ser productor y sé que lo que aprenda aquí lo voy a aplicar directamente en mis proyectos. Estoy muy emocionado", comenta.

Voces que regresan y sueños que se proyectan

Otros participantes repiten la experiencia, convencidos de que en la música nunca se deja de aprender. La vocalista Yvanna Peña Loyola, quien formó parte de la edición 2024, vuelve con renovado impulso.

"Siempre hay algo nuevo que descubrir, sobre todo en composición y producción. Este tipo de oportunidades hay que aprovecharlas", afirma.

Las expectativas también son altas para David Hernández, quien anticipa una edición cargada de emociones: "Habrá mucha música, mucha intensidad y un nivel artístico impresionante".

Por primera vez, Jean Carlos Rivas se suma tras la recomendación de un amigo y lo hace con una meta ambiciosa. "Quiero aprender todo lo posible de los profesores y, con esfuerzo, aspirar a una beca", dice.

Desde Miami, Ilam Payan destaca el valor de reencontrarse con la escena musical dominicana. "Es mi tercera vez aquí. El año pasado obtuve una beca para Berklee en Verano y este año quiero superarme aún más", comparte.

El espíritu del programa lo resume el cantante y pianista Leury Frías con una frase que resuena entre pasillos y aulas: "Vengo a disfrutar, aprender y vivir la música con disciplina y pasión, porque es lo que amo".

Con cada edición, Berklee en Santo Domingo reafirma su lugar como una plataforma clave para el desarrollo del talento joven, abriendo puertas, creando redes y demostrando que, con formación y entrega, la música dominicana puede proyectarse sin límites hacia escenarios globales.





