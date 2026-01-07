Hiedy Paniagua lanza "Ama el podcast": un espacio íntimo para sanar, crecer y florecer

Hiedy Paniagua estrena "Ama el podcast", un proyecto honesto donde la vulnerabilidad, el bienestar emocional y el amor propio se convierten en punto de encuentro. ( FUENTE EXTERNA )

Hay proyectos que nacen como una idea y otros que emergen como una necesidad vital. "Ama el podcast", la nueva propuesta de Hiedy Paniagua, pertenece claramente a la segunda categoría.

Más que un estreno, es la apertura de un espacio íntimo donde las conversaciones pendientes encuentran voz y donde sanar deja de ser un proceso solitario para convertirse en experiencia compartida.

Con una trayectoria consolidada como creadora de contenido y referente de bienestar, Hiedy da un paso natural -pero profundamente valiente- hacia un formato que le permite hablar sin filtros sobre lo que muchas mujeres viven en silencio.

"Este proyecto nace de conversaciones que me hubiera gustado tener, de creencias que tuve que desaprender y, sobre todo, de aprender a abrazar mi vulnerabilidad en cada etapa de mi vida", confiesa.

Desde su concepción, "Ama el podcast" fue pensado como un refugio emocional. Un lugar donde la vulnerabilidad no se disfraza ni se corrige, sino que se reconoce como fortaleza.

Aquí, sanar, crecer y florecer no son consignas vacías, sino procesos reales, atravesados por dudas, pausas y aprendizajes.

Un espacio seguro para hablar de lo que importa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/post-4-a197dd81.png

Después de casi un año de planificación y conceptualización, el pódcast ve la luz como algo más que un nuevo contenido digital. Es, en palabras de su creadora, el inicio de un movimiento.

Cada episodio conecta experiencias personales con herramientas prácticas, abordando temas como el bienestar integral, la salud emocional, el autoconocimiento y el desarrollo personal, siempre desde un tono cercano, honesto y sin pretensiones.

Lejos de la narrativa perfecta, Hiedy apuesta por conversaciones reales, esas que no siempre encuentran espacio en lo cotidiano.

"La idea es acompañar, no imponer; compartir, no aleccionar", comenta sobre el proyecto. Esa intención se siente en el enfoque del podcast, que invita a la reflexión sin juicio y al crecimiento sin presión.

Como extensión natural de esta propuesta nace también @amalatribu, una comunidad digital pensada para sostener lo que ocurre más allá del micrófono. Allí se compartirá todo lo que viene para "Ama el podcast", fortaleciendo una red basada en la empatía, el apoyo mutuo y el crecimiento colectivo.

Con la fe como guía y el bienestar como eje central, "Ama el podcast" se posiciona como un acompañamiento emocional para mujeres que buscan reconectar consigo mismas, sanar desde la honestidad y permitirse florecer a su propio ritmo.

Los primeros episodios ya están disponibles en YouTube y Spotify bajo el nombre "Ama el podcast", marcando el inicio de una conversación que, más que escucharse, se siente.



