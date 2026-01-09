10 lugares de comida japonesa en RD que debes probar

La gastronomía japonesa va mucho más allá del sushi. ( FUENTE EXTERNA )

La cocina japonesa vive un gran momento en República Dominicana. De propuestas tradicionales a fusiones sorprendentes, estos restaurantes ofrecen mucho más que sushi y prometen una experiencia completa donde el sabor y el ambiente se encuentran.

1. Salseao

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/salseao-5f920c40.jpeg

Un concepto japonés estilo street food donde la tradición familiar -comandada por José Eichiro- se une a la innovación. Sushi auténtico, técnicas heredadas y sabores con un giro moderno para disfrutar en un ambiente relajado y sin pretensiones. @salseaobyeichiro

2. Nau Sushi Lounge

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/nau-d63385aa.jpeg

Ubicado en Piantini, este lounge combina cocina japonesa y asiática con coctelería premium. Ambiente elegante y moderno, servicio atento y un menú equilibrado donde brillan el tuna tartare, nigiris y cócteles con sake. @interconti_rd

3. Takumi

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/imagen-takumi-6c9c2d5f.jpg

Un espacio sereno donde la cocina japonesa contemporánea se expresa con precisión y calma. Sushi, sashimi y robatayaki celebran el arte de crear con las manos, invitando a un viaje por los sabores auténticos de Asia. @takumird

4. Unagui

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/unagui-c8361584.jpeg

Un destino imperdible en BlueMall Punta Cana para disfrutar cocina japonesa auténtica. Su ambiente moderno mezcla detalles nipones y contemporáneos, con un menú amplio de sushi, sashimi y tempura. @unagui.pc

5. Robata

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/robata-54a1b8e3.jpeg

Se ha convertido en uno de los spots más comentados de Santo Domingo. Su propuesta de fine dining nikkei -peruano-japonesa- apuesta por productos peruanos, japoneses y cacao local. El menú, ideal para compartir, destaca por nigiris de wagyu, robatayaki y una coctelería con guiños caribeños y peruanos. @robatasdq

6. Makoto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/saveclipapp531006507179131812091778482854442854309278188n-f4b34b8e.jpg

Con más de dos décadas de trayectoria, el chef Makoto Okuwa creó una propuesta única que fusiona la tradición del Edomae-Sushi con un toque innovador. Su cocina ofrece una experiencia culinaria de alto nivel que reinventa los clásicos asiáticos. @makotosdq

7. Samurái

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/samurai-95da9863.jpg

Con una propuesta que celebra la tradición y la calidad de los ingredientes, Samurái ofrece una extensa variedad de platos clásicos que destacan por su frescura y sabor inconfundible: desde el Sushi Sashimi Variado y el Tuna Tartare al innovador Isobe Maki Roll. @samuraird

8. Shibuya Ichiban

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/saveclipapp522639287184686128380732759050842779949719234n-e7f1c1a1.jpg

Ubicado en el primer nivel de BlueMall, ofrece una experiencia culinaria que fusiona lo mejor de la cocina japonesa con toques de la gastronomía peruana. En su ambiente casual, puedes disfrutar de platos destacados como los Atarashi Nigiris, Rollos de Ceviche, Sashimi y el popular Chan Chan Rice & Wasabi Pepper Steak. @shibuyaichiban

9. Okazu

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/saveclipapp54164564718147383065406507994784412048817651n-b4d24d19.jpg

Bajo la dirección de Erik Malmsten, su propuesta fusiona de manera innovadora sabores nórdicos y japoneses, creando platos originales y llenos de sabor. Entre sus especialidades más destacadas están el Wagyu tataki, el sashimi de langosta, los nigiris y el sorprendente honeycomb, un postre que ha ganado muchos elogios. @okazu_rd

10. Hoshi

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/saveclipapp485301450183198437502069723900993765556829551n-412e2fc1.jpg

Si buscas un restaurante japonés con las tres B –bueno, bonito y barato–, Hoshi en BlueMall Puntacana es la opción perfecta. Sus combos de mediodía y sushi platters a precios asequibles lo convierten en el lugar ideal para disfrutar en cualquier momento, sin necesidad de planear mucho. @hoshi.sushi.pc

