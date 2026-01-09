Nuevas armas para tratar el linfoma folicular

Una nueva combinación triple de fármacos está revolucionando el tratamiento contra el linfoma folicular. ( SHUTTERSTOCK )

Un reciente estudio liderado por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) ha mostrado resultados esperanzadores para quienes enfrentan linfoma folicular recidivante.

Los investigadores encontraron que combinar tres fármacos -rituximab (Rituxan), lenalidomida (Revlimid) y epcoritamab (Epkinly)- es significativamente más eficaz que usar los dos primeros por separado.

"Estos hallazgos muestran un beneficio sustancial para los pacientes. Esta combinación de tres fármacos podría convertirse en un nuevo tratamiento estándar para las personas con recaída de linfoma folicular. Se necesitan nuevos tratamientos como este, ya que actualmente disponemos de opciones limitadas para estos pacientes", afirma el doctor Lorenzo Falchi, especialista en linfoma de MSK y líder del estudio.

¿Qué es el linfoma folicular?

El linfoma folicular es un tipo de linfoma no Hodgkin (LNH), que puede afectar los ganglios linfáticos, la médula ósea y otros órganos.

Es el segundo más común dentro de los LNH, con entre 15,000 y 20,000 nuevos casos diagnosticados cada año en Estados Unidos.

En América Latina, su incidencia es similar, y la mediana de edad de los pacientes se sitúa entre 60 y 62 años, ligeramente inferior a la mediana estadounidense de 65 años.

Tres fármacos, una esperanza

Lo que hace especial esta investigación es la magnitud de la respuesta obtenida. Los pacientes tratados con la combinación de tres fármacos mostraron una reducción de casi el 80 % en el riesgo de muerte o progresión de la enfermedad, en comparación con quienes recibieron el tratamiento estándar.

Además, más del 95 % de los pacientes experimentó una reducción significativa del cáncer, frente al 79 % del grupo de control.

Otro dato relevante es que más del 82 % de los pacientes del grupo experimental no presentó rastros de la enfermedad tras el tratamiento, comparado con el 50 % del grupo estándar.

A los 16 meses, el 85 % de quienes recibieron la combinación triple seguían sin signos de recaída, frente al 40 % del grupo que siguió el tratamiento convencional.

Un avance que puede salvar vidas

Los síntomas del linfoma folicular pueden ser sutiles y, en ocasiones, los pacientes no presentan ninguno.

Cuando aparecen, los signos más comunes incluyen hinchazón indolora en el cuello, la axila o la ingle, así como fatiga, fiebre, sudores nocturnos, escalofríos y pérdida de peso inexplicable, especialmente si se pierde más del 10 % del peso corporal en seis meses.

Sobre sus causas, los expertos señalan que aproximadamente el 85 % de los casos involucran cambios cromosómicos que transforman células B normales en cancerosas.

Las células B, responsables de producir anticuerpos, dejan de cumplir su función y comienzan a multiplicarse de manera descontrolada, causando los síntomas de la enfermedad.

Es importante destacar que el linfoma folicular no es hereditario, y estos cambios suelen ocurrir en algún momento de la vida.

Tres aliados contra el linfoma

El estudio de MSK representa un avance importante en la lucha contra esta enfermedad. Gracias a la combinación de epcoritamab con el régimen estándar, los pacientes tienen ahora una esperanza más sólida frente a las recaídas, un escenario en el que hasta ahora las opciones eran limitadas.

Hallazgos como estos muestran que la medicina está avanzando hacia tratamientos más efectivos y personalizados, y que incluso enfermedades complejas como el linfoma folicular ahora tienen nuevos horizontes de esperanza