Enero invita a disfrutar de ensaladas, como las que hoy sacamos del recetario de una nutrióloga
La Dra Sumaya Rodríguez Heinsen comparte recetas nutritivas, frescas y llamativas a la vista
Las voces más autorizadas de la salud a nivel mundial se han unido, en los últimos años, a las de la política y la educación para insistir en un mensaje tan simple como urgente: alimentarnos mejor es una de las decisiones más poderosas que podemos tomar por nuestra salud.
No se trata solo de comer para saciar el hambre, sino de nutrir el cuerpo con alimentos reales, alejándonos de los productos ultraprocesados que llenan momentáneamente, pero a largo plazo alimentan enfermedades y desequilibrios.
En este camino hacia una alimentación más consciente, es importante desmontar el mito de que comer saludable no es sinónimo de platos aburridos o sin sabor. Todo lo contrario. La comida puede ser un deleite visual, aromático y gustativo, y al mismo tiempo convertirse en una aliada del bienestar físico y emocional.
Como ejemplo de esa armonía entre placer y nutrición, compartimos una selección de ensaladas propuestnas por la especialista en Nutrición Clínica Sumaya Rodríguez Heinsen, que destacan por su explosión de color, su equilibrio de sabores y, sobre todo, por ser nutritivas, frescas y bajas en calorías.
Son preparaciones que invitan a reconectar con los ingredientes naturales y a disfrutar del acto de comer sin culpas. Además se caracterizan por ser mezclas de lechuga, frutas y nueces, como principal esencia.
Ensalada de fresas, nueces y queso feta
Una combinación que juega con lo dulce y lo salado, aportando antioxidantes, grasas saludables y proteínas de calidad, ideal como plato principal ligero o como acompañante.
Ingredientes
Lechuga fresca
Tomates cherry
Fresas
Nueces
Arándanos
Queso feta o queso de cabra
Aderezo balsámico de tu preferencia
Preparación
Coloca la lechuga como base en un bol amplio y distribuye el resto de los ingredientes de manera armoniosa. Añade el queso desmenuzado y culmina con el aderezo balsámico al gusto. Sirve de inmediato para conservar la frescura y la textura de cada elemento.
Ensalada de queso cabra, nueces y arándanos
Ingredientes
- Lechuga romana y escarola ( hacer mix de lechugas según tu preferencia)
- Tomates cherry
- Queso de cabra triturado
- Nueces
- Arándanos
- Aderezo balsámico
Preparación
Mezcla todos los ingredientes y sirve.
Ensalada de lentejas
Ingredientes
- Lentejas cocidas
- Tomates Cherry
- Pepino, pelado y picado en cubos
- Puerro y cilantro picaditos
- Aderezo: aceites de oliva , sal y limón.
Preparación
En esta receta la doctora invita a ser creativos y agregar vegetales según tu preferencia. Para armarla solo debes mezclar, servir y adobar con el aderezo indicado.
Ensalada de camarones
Ingredientes
- Camarones cocidos
- 3 palitos de apio
- 50 gramos de pimiento rojo
- 1 ramito de cilantro
- 1 ramito de puerro
- 1 ramito de menta o eneldo
- Limones
- Aderezo: sal, pimienta , aceite de oliva y limón
Preparación
Picar en cuadritos el apio, el pimiento, el ramito de cilantro, puerro y menta, unir a los camarones y servir para luego adobar.
Ensalada de pollo, lechuga y repollo
Ingredientes
- Mix de lechugas
- Pollo cocido y desmenuzado
- Repollo morado y blanco
- Zanahoria rallada
- Puerro y cilantro
- Semilas y nueces
- Aderezo: Balsámico, miel y aceite dé ajonjolí
Preparación
Mezcla, sirve y disfruta.