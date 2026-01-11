Enero invita a disfrutar de ensaladas, como las que hoy sacamos del recetario de una nutrióloga

La importancia de consumir ensaladas tiene su esencia en que pueden ser una buena manera de obtener las vitaminas, minerales y fibra. ( FREEPIK )

Las voces más autorizadas de la salud a nivel mundial se han unido, en los últimos años, a las de la política y la educación para insistir en un mensaje tan simple como urgente: alimentarnos mejor es una de las decisiones más poderosas que podemos tomar por nuestra salud .

No se trata solo de comer para saciar el hambre, sino de nutrir el cuerpo con alimentos reales, alejándonos de los productos ultraprocesados que llenan momentáneamente, pero a largo plazo alimentan enfermedades y desequilibrios.

En este camino hacia una alimentación más consciente, es importante desmontar el mito de que comer saludable no es sinónimo de platos aburridos o sin sabor . Todo lo contrario. La comida puede ser un deleite visual, aromático y gustativo, y al mismo tiempo convertirse en una aliada del bienestar físico y emocional.

Como ejemplo de esa armonía entre placer y nutrición, compartimos una selección de ensaladas propuestnas por la especialista en Nutrición Clínica Sumaya Rodríguez Heinsen, que destacan por su explosión de color, su equilibrio de sabores y, sobre todo, por ser nutritivas, frescas y bajas en calorías.

Son preparaciones que invitan a reconectar con los ingredientes naturales y a disfrutar del acto de comer sin culpas. Además se caracterizan por ser mezclas de lechuga, frutas y nueces, como principal esencia.

Ensalada de fresas, nueces y queso feta

Una combinación que juega con lo dulce y lo salado, aportando antioxidantes, grasas saludables y proteínas de calidad, ideal como plato principal ligero o como acompañante.

Ingredientes

Lechuga fresca

Tomates cherry

Fresas

Nueces

Arándanos

Queso feta o queso de cabra

Aderezo balsámico de tu preferencia

Preparación

Coloca la lechuga como base en un bol amplio y distribuye el resto de los ingredientes de manera armoniosa. Añade el queso desmenuzado y culmina con el aderezo balsámico al gusto. Sirve de inmediato para conservar la frescura y la textura de cada elemento.

Ensalada de queso cabra, nueces y arándanos

Ingredientes

Lechuga romana y escarola ( hacer mix de lechugas según tu preferencia)

Tomates cherry

Queso de cabra triturado

Nueces

Arándanos

Aderezo balsámico



Preparación



Mezcla todos los ingredientes y sirve.

Ensalada de lentejas

Ingredientes

Lentejas cocidas

Tomates Cherry

Pepino, pelado y picado en cubos

Puerro y cilantro picaditos

Aderezo: aceites de oliva , sal y limón.

Preparación

En esta receta la doctora invita a ser creativos y agregar vegetales según tu preferencia. Para armarla solo debes mezclar, servir y adobar con el aderezo indicado.

Ensalada de camarones

Ingredientes

Camarones cocidos

3 palitos de apio

50 gramos de pimiento rojo

1 ramito de cilantro

1 ramito de puerro

1 ramito de menta o eneldo

Limones

Aderezo: sal, pimienta , aceite de oliva y limón

Preparación

Picar en cuadritos el apio, el pimiento, el ramito de cilantro, puerro y menta, unir a los camarones y servir para luego adobar.

Ensalada de pollo, lechuga y repollo

Ingredientes

Mix de lechugas

Pollo cocido y desmenuzado

Repollo morado y blanco

Zanahoria rallada

Puerro y cilantro

Semilas y nueces

Aderezo: Balsámico, miel y aceite dé ajonjolí

Preparación

Mezcla, sirve y disfruta.

