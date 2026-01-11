×
Ensaladas
Ensaladas

Enero invita a disfrutar de ensaladas, como las que hoy sacamos del recetario de una nutrióloga

La Dra Sumaya Rodríguez Heinsen comparte recetas nutritivas, frescas y llamativas a la vista

Enero invita a disfrutar de ensaladas, como las que hoy sacamos del recetario de una nutrióloga
La importancia de consumir ensaladas tiene su esencia en que pueden ser una buena manera de obtener las vitaminas, minerales y fibra. (FREEPIK)

Las voces más autorizadas de la salud a nivel mundial se han unido, en los últimos años, a las de la política y la educación para insistir en un mensaje tan simple como urgente: alimentarnos mejor es una de las decisiones más poderosas que podemos tomar por nuestra salud.

No se trata solo de comer para saciar el hambre, sino de nutrir el cuerpo con alimentos reales, alejándonos de los productos ultraprocesados que llenan momentáneamente, pero a largo plazo alimentan enfermedades y desequilibrios.

En este camino hacia una alimentación más consciente, es importante desmontar el mito de que  comer saludable no es sinónimo de platos aburridos o sin sabor. Todo lo contrario. La comida puede ser un deleite visual, aromático y gustativo, y al mismo tiempo convertirse en una aliada del bienestar físico y emocional.

Como ejemplo de esa armonía entre placer y nutrición, compartimos una selección de ensaladas propuestnas por la especialista en Nutrición Clínica Sumaya Rodríguez Heinsen, que destacan por su explosión de color, su equilibrio de sabores y, sobre todo, por ser nutritivas, frescas y bajas en calorías.

Son preparaciones que invitan a reconectar con los ingredientes naturales y a disfrutar del acto de comer sin culpas. Además se caracterizan por ser mezclas de lechuga, frutas y nueces, como principal esencia.

Ensalada de fresas, nueces y queso feta

Una combinación que juega con lo dulce y lo salado, aportando antioxidantes, grasas saludables y proteínas de calidad, ideal como plato principal ligero o como acompañante.

Ingredientes

  • Lechuga fresca

  • Tomates cherry

  • Fresas

  • Nueces

  • Arándanos

  • Queso feta o queso de cabra

  • Aderezo balsámico de tu preferencia

Preparación
Coloca la lechuga como base en un bol amplio y distribuye el resto de los ingredientes de manera armoniosa. Añade el queso desmenuzado y culmina con el aderezo balsámico al gusto. Sirve de inmediato para conservar la frescura y la textura de cada elemento.

Ensalada de queso cabra, nueces y arándanos

Ingredientes

  • Lechuga romana y escarola ( hacer mix de lechugas según tu preferencia)
  • Tomates cherry
  • Queso de cabra triturado
  • Nueces
  • Arándanos
  • Aderezo balsámico

    Preparación

    Mezcla todos los ingredientes y sirve.

Ensalada de lentejas

Ingredientes

  • Lentejas cocidas
  • Tomates Cherry
  • Pepino, pelado y picado en cubos
  • Puerro y cilantro picaditos
  • Aderezo: aceites de oliva , sal y limón.

Preparación

En esta receta la doctora invita a ser creativos y agregar vegetales según tu preferencia. Para armarla solo debes mezclar, servir y adobar con el aderezo indicado.

Ensalada de camarones

Ingredientes

  • Camarones cocidos
  • 3 palitos de apio
  • 50 gramos de pimiento rojo
  • 1 ramito de cilantro
  • 1 ramito de puerro
  • 1 ramito de menta o eneldo
  • Limones
  • Aderezo: sal, pimienta , aceite de oliva y limón

Preparación

Picar en cuadritos el apio, el pimiento, el ramito de cilantro, puerro y menta, unir a los camarones y servir para luego adobar.

Ensalada de pollo, lechuga y repollo

Ingredientes

  • Mix de lechugas
  • Pollo cocido y desmenuzado
  • Repollo morado y blanco
  • Zanahoria rallada
  • Puerro y cilantro
  • Semilas y nueces
  • Aderezo: Balsámico, miel y aceite dé ajonjolí

Preparación

Mezcla, sirve y disfruta.

TEMAS -
Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.