×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Plantas
Plantas

Seis plantas con las que puedes embellecer con tono blanco a tu jardín

Esta selección la componen aquellas que parecen cuidarse solas, ideales para llevar esta paleta cromática a patios, terrazas y jardines

  • Mayra Pérez Castillo - Twitter
  • Mayra Pérez Castillo - Facebook
Expandir imagen
Seis plantas con las que puedes embellecer con tono blanco a tu jardín
Si eres de los que prefieres color, pero quieres acoger la propuesta de Pantone, puedes escoger sólo un rincón para colocar una planta de flor blanca que te agrade. (IMAGEN CREADA CON IA.)

Que el blanco será la tonalidad protagonista de 2026, según Pantone, es algo que hemos escuchado y leído hasta el cansancio, sobre todo en artículos de moda, decoración de interiores y diseño. Pero ¿y en el jardín? Pues sí, también.

El blanco no solo funciona entre paredes y textiles; en los espacios exteriores aporta luz, serenidad y una elegancia atemporal que nunca falla.

Inspirados en esta tendencia, hemos seleccionado algunas "mascotas verdes" que se adaptan bien a nuestro clima y que no exigen cuidados excesivos.

Plantas nobles, de esas que parecen cuidarse solas, ideales para llevar esta paleta cromática a patios, terrazas y jardines sin miedo a que el resultado termine pareciendo un cementerio en lugar de un refugio natural.

La selección

Expandir imagen
Infografía
Las orquídeas son ideales para cualquier espacio y las de tonalidad blanca tienen mucho encanto. (FUENTE EXTERNA)

Entre las opciones más acertadas se encuentran las orquídeas, siempre sinónimo de sofisticación. Aunque muchos las consideran delicadas, lo cierto es que, ubicadas en un lugar con buena luz indirecta y riego moderado, pueden regalar floraciones blancas de gran belleza durante largos períodos. Justamente esta tonalidad es la más demandada en las jardinerías.

Expandir imagen
Infografía
Trinitarias (FUENTE EXTERNA)

Las trinitarias, por su parte, demuestran que el blanco también puede ser vibrante. Resistentes y generosas, estas trepadoras se adaptan con facilidad al sol y son perfectas para cubrir muros, pérgolas o rejas, aportando frescura y carácter al jardín.

Expandir imagen
Infografía
Lirio Cala (FUENTE EXTERNA)

La cala, elegante y minimalista, es otra gran aliada. Su forma estilizada y su color blanco puro la convierten en una planta ideal tanto para jardines como para macetas. Agradece los suelos húmedos y bien drenados, y recompensa con una presencia sobria y distinguida.

Expandir imagen
Infografía
Gardenia. (FUENTE EXTERNA)

No puede faltar la gardenia, una de las flores blancas más apreciadas por su aroma inconfundible. Es una planta que requiere algo más de atención, especialmente en el riego y la acidez del suelo, pero su perfume y su follaje brillante justifican con creces el esfuerzo.

Expandir imagen
Infografía
Anturio (FUENTE EXTERNA)

Los anturios blancos son perfectos para quienes buscan un toque moderno y duradero. Sus flores, que en realidad son espatas, se mantienen intactas durante semanas y se adaptan muy bien a espacios exteriores protegidos o semiinteriores, siempre con buena humedad.

Expandir imagen
Infografía
Lirio de la paz o cuna de Moisés. (FUENTE EXTERNA)

El lirio de la paz hace honor a su nombre. Resistente, decorativo y fácil de cuidar, es ideal para quienes no tienen demasiado tiempo, pero no quieren renunciar a la belleza del blanco en sus áreas verdes. Además, su aspecto limpio y armonioso combina con cualquier estilo de jardín.

Su floración, al igual que las hojas y toda la planta es elegante y de belleza minimalista.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.