Madrid se rinde a los sabores dominicanos en RD Exquisita 2026

D´Danny Bar Restaurante es uno de los nueve establecimientos que forma parte de la ruta de RD Exquisita 2026 en la ciudad de Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

Durante cuatro días, Madrid hablará en clave dominicana a través de sus fogones.

Del 17 al 20 de enero, el Festival RD Exquisita 2026 regresa a la capital española con una programación que pone en el centro a nueve restaurantes dominicanos de los distritos de Tetuán y Arganzuela, convertidos en protagonistas de rutas gastronómicas que buscan afianzar la presencia de esta cocina en la escena madrileña.

Fogones caribeños en barrios madrileños

La experiencia comienza el domingo 18 de enero, a las 5:00 de la tarde, con la Ruta Gastronómica de Cuatro Caminos, en el distrito de Tetuán.

El punto de partida será La Esquina Caribeña, donde los asistentes darán el primer bocado antes de continuar un recorrido que incluye paradas en La Cibaeña, Aroma Latino, Tío Ronnys Restaurante, Bar Restaurante Caribe y Caribian Global.

En cada local, los comensales podrán degustar platos emblemáticos y conocer de primera mano las historias detrás de cada propuesta.

El viaje continúa el martes 20 de enero, también a las 5:00 p.m., con la Ruta Gastronómica de Legazpi, en Arganzuela. Desde D´Danny Bar Restaurante, el trayecto se extiende por 809 Bar Restaurante, Kukaramakara y Malabella Gastrobar, ofreciendo una muestra diversa de sabores, estilos y tradiciones que definen la cocina dominicana contemporánea.

Además de las rutas, el Mercado Escuela San Cristóbal será escenario de dos momentos clave: la presentación oficial ante medios, el sábado 17, y la Gala Empresarial, el lunes 19, espacios pensados para el encuentro, el intercambio y la proyección del talento gastronómico dominicano.

Coorganizado por la Asociación de Empresarios Hispano-Dominicanos Foro DoMadrid, esta segunda edición rinde homenaje a Chef Tita (Inés Páez Nin), referente de la nueva cocina dominicana y pionera en llevar un restaurante del país a la lista de Latin America´s 50 Best Restaurants.

Una celebración que confirma que la gastronomía dominicana no solo se saborea: se comparte, se cuenta y se consolida.



