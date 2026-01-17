¿Es posible prevenir las canas?

Las canas son una manifestación natural de los tiempos, del cuerpo y de la historia personal de cada quien. ( FUENTE EXTERNA )

Las canas provocan sentimientos encontrados. Para algunos son una afrenta directa a la estética; para otros, una declaración de libertad, carácter y autenticidad.

En tiempos en los que los cánones de belleza se redefinen constantemente, el cabello blanco ha dejado de ser un tabú para convertirse, incluso, en una tendencia. Entonces, ¿son realmente las canas un "mal" contra la belleza?

La respuesta no es absoluta. Todo depende de la mirada desde la que se observen. Hoy, cuando lo no convencional gana terreno y llevar la contraria a lo establecido se celebra, las canas no son buenas ni malas:

Simplemente son una manifestación natural de los tiempos, del cuerpo y de la historia personal de cada quien.

Lo cierto es que, cuando se asumen desde el rechazo, pueden convertirse en una lucha constante y agotadora. Porque las canas, hay que decirlo con claridad, no se rinden. Taparlas una y otra vez no evita que regresen con el mismo vigor.

De ahí que muchos especialistas coincidan en que la mejor opción es aprender a verlas como algo positivo. Al final, aceptarlas o perseguirlas es una decisión personal... y también una prueba de paciencia.

Desde la dermatología, la doctora Donna Chevalier Brache explica que las canas representan el envejecimiento del cabello y el cese en la producción de melanina, el pigmento que da color a cada hebra.

"Aparecen por el estrés oxidativo en los melanocitos, que son las células encargadas del pigmento, lo cual produce su muerte o un fallo en la producción", detalla la especialista del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz.

Canicie precoz

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/elder-man-holding-his-gray-hair-94672591.jpg Mantener una dieta rica en antioxidantes, reducir el estrés, evitar el cigarrillo y el consumo de alcohol contribuyen al bienestar integral de la persona. (FREEPIK)

Aunque popularmente se asocian con la edad, no siempre es así. Existe la canicie precoz, que puede aparecer a edades tempranas y está estrechamente vinculada a la genética.

Además, no todo cabello blanco es necesariamente una cana. Tal como aclara la doctora Chevalier Brache, hay enfermedades dermatológicas que se manifiestan con mechones blancos sin tratarse de canicie.

Y aquí llega la pregunta inevitable: ¿se pueden prevenir las canas? La respuesta es tan directa como contundente: no.

"Es imposible prevenir su aparición", afirma la especialista. Sin embargo, llevar una vida saludable puede ayudar a retrasarlas. Mantener una dieta rica en antioxidantes, reducir el estrés, evitar el cigarrillo y el consumo de alcohol, así como ejercitarse con regularidad, son hábitos que contribuyen al bienestar general del organismo, incluido el cabello.

Tampoco es cierto que se puedan detener una vez aparecen, ni que las canas que surgen tras el parto desaparezcan con el tiempo. Es un mito más. "Se quedarán contigo", advierte la dermatóloga, con la claridad que derriba falsas esperanzas.

Y ya que hablamos de mitos, uno de los más arraigados, y transmitidos de generación en generación, es aquel que asegura que si te arrancas una cana, saldrán muchas más. Falso. "Arrancar una cana no implica que aparecerá otra. Cada folículo es individual e independiente del que se encuentra a su lado", aclara Chevalier Brache.

Para quienes deciden ocultarlas con tinte, la experta hace algunas advertencias importantes. Teñir constantemente puede alterar la estructura de la hebra y volverla más frágil. Por eso recomienda espaciar los retoques, utilizar productos hidratantes como champú, acondicionador, mascarillas y leave in, así como apoyarse en champús matizantes para mantener el color.

Y, finalmente, una sugerencia que va más allá de lo cosmético: aceptarlas y disfrutarlas. Porque una vez aparecen, siempre estarán ahí. Tal vez no como enemigas de la belleza, sino como recordatorios de que el paso del tiempo también puede llevarse con estilo, honestidad y mucha personalidad.

