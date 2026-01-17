Turisteando en invierno: cómo disfrutar tu eurotrip sin morir de frío

Hay claves para viajar en invierno por Europa y sobrevivir al frío con estilo. ( SHUTTERSTOCK )

Cuando las personas piensan en recorrer Europa, normalmente planifican sus viajes en primavera y verano. Sin embargo, viajar en invierno es el secreto mejor guardado si quieres conocer tus ciudades europeas favoritas a bajo costo, con menos afluencia de personas y como si fuese una película navideña.

El frío y la lluvia podrían ser factores complicados si no te preparas bien para ello, y más si viajas desde un país tropical como República Dominicana.

Pero, ¿sabes qué necesitas para enfrentar las bajas temperaturas?

Lo primero es comprar un paraguas burbuja. Me refiero a esas sombrillas con el cuerpo más alargado, que además de cubrirte de la lluvia no terminan destruidas por las ráfagas de viento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-12-at-90837-pm-9f90b71b.jpeg

Estos son ideales si viajas en diciembre o enero a España o Francia, ya que son países en los que suele llover frecuentemente, y la brisa es feroz.

El viento es otro elemento a tomar en cuenta, debido a que hace que la temperatura se sienta mucho más fría, aunque el termómetro marque 7 grados Celsius, la sensación térmica puede sentirse en 2 grados o menos, dependiendo del viento y la ausencia de sol.

Por tanto, es vital revisar la temperatura en internet o en la aplicación telefónica "Clima", diariamente, para saber a qué te enfrentas cuando sales a recorrer algunas de sus ciudades.

La vestimenta

Asimismo debes cuidar la vestimenta. Puedes lucir espectacular todo el viaje sin sacrificarte y para esto la regla de oro es vestir en capas. Usar tres capas de ropa como mínimo te ayudará a combatir el frío.

Comienza con una primera capa térmica (preferiblemente de lana merino, que es transpirable, no retiene olores) y actúa como una segunda piel. Puede ser tanto una blusa con mangas como un legging térmico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-12-at-90835-pm-1-c7bab07e.jpeg

Otras opciones térmicas son las que se hacen con material sintético como el poliéster, que suelen ser las más económicas y comunes, pero estas absorben más los olores. No se recomiendan de algodón porque suelen conservar humedad.

Además de las térmicas, debes colocar dos capas de ropa preferiblemente de tallas más grandes. En el caso de la parte superior puedes optar por un bonito suéter, y así no dejarás de lucir un buen outfit y estarás a salvo del frío.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-12-at-90835-pm-08bf15b9.jpeg

Si no te gusta usar solo suéteres, puedes colocar una camisa debajo de este, lo que hará que solo se vislumbre el cuello de la camisa, esto le dará un toque más estético y elegante a tu look, además agrega una capa adicional.

Si quieres usar pantalones denim y faldas sin morir en el intento, es fundamental medias panties térmicas, suelen ser más delgadas que los leggings, pero sin perder la capacidad de retener el calor y puedes usarlos con pantalones ajustados manteniendo tu silueta estilizada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-12-at-90957-pm-7638144d.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-12-at-90741-pm-2fd4fa5a.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-12-at-90740-pm-fb80f6c9.jpeg ‹ >

Accesorios

Otros accesorios importantes son los gorros, guantes y bufandas, estos elementos pueden elevar tu look y cubrir tu cara, cabeza y manos, que son los que más sufren con el viento y el frío.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-12-at-90834-pm-1-00057006.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-12-at-90834-pm-16aa56f6.jpeg ‹ >

Puede optar por los gorros de pelo sintético y las balaclavas, que están en tendencia actualmente, si no eres de gorros puedes optar por cubreorejas, y utilizar la bufanda como capucha.

Los abrigos y chaquetas son de los elementos más importantes, y hay mucho donde elegir, pero más que la forma y el largo de esta prenda, es importante preocuparse por los materiales de los que están hechos.

Hay dos indispensables, el primero son los abrigos de lana que, aunque luzcan más delgados, abrigan bastante por el tipo de material y son más estéticos, algunos tienen detalles en pelo sintético.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-12-at-90836-pm-b751203d.jpeg

La otra opción son los de pluma, suelen ser impermeables y con gorro, los consideran menos estéticos que los anteriores, pero demasiados funcionales en cuanto a frío y más en lugares donde hay nieve.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/whatsapp-image-2026-01-12-at-90836-pm-1-9508906f.jpeg

Principalmente si vas a viajar en el mes de enero, donde ciudades en las que no suele nevar, como París, se ven cubiertas de un día a otro. Tal como ocurrió la semana pasada con la imprevista nevada que sacudió esa ciudad.

También es recomendable llevar un par de botas, porque además de lucir bien con la ropa de invierno, son ideales para no congelarte los pies. Aunque las de piel son funcionales tanto en la nieve como para los días lluviosos, en los casos de fuertes nevadas debes optar por botas específicas para este clima.

No se debe olvidar el protector solar; aunque no sientas el calor, la nieve refleja hasta el 80% de la radiación UV".

Las visitas y el clima

Ya sabes cómo estar correctamente abrigado, pero si aun así no quieres exponerte demasiado a la temperatura y en la ciudad hay monumentos y lugares que son al aire libre puedes optar por verlos a distancia.

Si viajas a ciudades como París, puedes ver la torre Eiffel desde restaurantes o terrazas cercanas con vista al monumento, es el caso de las Galerías Lafayette, que tienen una terraza gratuita con vistas a la torre y la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/16/shutterstock2258993245-c0804f83.jpg

Puedes salir a la terraza, verla y luego entrar a resguardarse del frío mientras disfrutas del arte que rodea la galería.

También si optas por hacer el paseo por el Río Sena, puedes reservar en barcos de dos pisos y ubicarte en el piso de abajo del barco, el cual está cubierto y climatizado. En el paseo se puede ver la estructura de la torre y la Catedral de Notre Dame.

Otra alternativa es visitar cafés o locales de comida con vistas a monumentos emblemáticos. Aunque los restaurantes en estas zonas suelen ser más costosos, las cafeterías cercanas suelen ofrecer mejores precios sin renunciar a una buena vista.

Aunque verlos de cerca es la mejor opción, optar por estos lugares cerrados reducirá tu exposición al frío.

Además, aprovecha el viaje y reserva lugares como museos, catedrales y palacios, que son sitios que suelen estar bien aclimatados y son igual de importantes que los monumentos.