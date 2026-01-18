Cánceres ginecológicos: una detección temprana marca la diferencia entre la vida y la muerte

Los cánceres ginecológicos suelen pasar desapercibidos porque sus síntomas, en muchos casos, se confunden con molestias comunes, lo que disminuye las probabilidades de detección temprana. ( SHUTTERSTOCK )

Los cánceres ginecológicos siguen siendo una conversación pendiente en materia de salud femenina, a pesar de su impacto silencioso y creciente en la vida de miles de mujeres.

Este grupo de enfermedades afecta órganos clave de la salud femenina: cuello uterino, ovario, endometrio, vagina y vulva. Aunque cada uno tiene características propias, todos comparten una realidad preocupante: con frecuencia se diagnostican en etapas avanzadas, cuando las opciones de tratamiento son más complejas.

Mientras el cáncer de mama concentra la mayoría de las campañas de concienciación, los cánceres ginecológicos suelen pasar desapercibidos. Sus síntomas, en muchos casos, se confunden con molestias comunes, lo que retrasa la consulta médica y disminuye las probabilidades de detección temprana.

Más allá del impacto físico y emocional, un diagnóstico de cáncer ginecológico tiene consecuencias sociales y económicas profundas.

Y es que las mujeres cumplen un rol esencial en sus familias, comunidades y espacios laborales. Cuando su salud se ve afectada, también lo hacen los hogares y el tejido social que sostienen, de ahí la urgencia de reforzar la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos eficaces.

Escuchar al cuerpo: señales que no deben ignorarse

Reconocer los síntomas es clave para cambiar el curso de la enfermedad. El principal desafío es que muchos cánceres ginecológicos no presentan manifestaciones claras en sus primeras etapas. Por eso, cualquier cambio persistente debe ser motivo de consulta médica.

Un caso significativo es el cáncer de endometrio, que en República Dominicana ocupa el tercer lugar entre los cánceres ginecológicos más frecuentes.

Según datos de 2024, se registran 209 nuevos diagnósticos cada año, lo que equivale a que una mujer es diagnosticada aproximadamente cada dos días.

Su principal señal de alerta es el sangrado fuera del ciclo menstrual o después de la menopausia, un síntoma que nunca debe considerarse normal.

"El sangrado en una mujer en estado post menopáusico no debe considerarse normal. Este es un signo claro que requiere consulta médica", subraya Jordana Zalcman, gerente médico de GSK para Centroamérica y el Caribe.

Además, factores como la obesidad y la edad avanzada incrementan el riesgo, lo que hace indispensable la vigilancia médica.

El cáncer de ovario, por su parte, es conocido como uno de los más difíciles de detectar. En 2024 se posicionó como el cuarto cáncer ginecológico de mayor incidencia en el país, con 167 nuevos casos anuales, es decir, una mujer diagnosticada cada dos días.

"Molestias como hinchazón abdominal, sensación de saciedad rápida, o dolor y molestias en la zona pélvica pueden parecer problemas menores como gastritis o colon irritable", advierte Zalcman.

Precisamente por parecer afecciones comunes, muchas mujeres retrasan la consulta, lo que explica por qué suele detectarse en etapas avanzadas.

A pesar de estos desafíos, los avances médicos están transformando el panorama. Hoy existen terapias innovadoras que ofrecen nuevas esperanzas.

Los inhibidores PARP han demostrado ser fundamentales en el tratamiento del cáncer de ovario, al frenar el crecimiento de las células cancerosas y mejorar la supervivencia cuando se combinan con cirugía y quimioterapia.

Asimismo, las inmunoterapias con inhibidores de puntos de control inmunitario están ampliando las opciones para mujeres con cáncer de endometrio avanzado o recurrente, ayudando al sistema inmunológico a reconocer y atacar las células malignas.

Concienciar sobre los cánceres ginecológicos es mucho más que una campaña informativa. Es un llamado directo a las mujeres a escuchar su cuerpo, informarse y actuar a tiempo.

Porque en estos casos, la detección temprana no solo salva vidas, también protege familias, proyectos y futuros.