Sacred River redefine el turismo de aventura en Punta Cana

A pocos meses de su apertura, Sacred River se ha posicionado como una de las iniciativas de turismo de aventura más relevantes de la República Dominicana, atrayendo a más de 45,000 visitantes desde su lanzamiento.

En un destino mundialmente conocido por sus playas, una propuesta distinta comienza a ganar protagonismo entre los viajeros que buscan algo más que sol y arena.

Ubicado dentro de Bávaro Adventure Park, Sacred River se aparta del concepto tradicional de atracción turística. La experiencia propone un recorrido inmersivo que establece una relación directa con el entorno natural del Caribe, integrando paisaje, movimiento y exploración a lo largo del trayecto.

Una experiencia única

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/dsc7864-98629bc6.jpg Cada tramo ha sido concebido para ofrecer una vivencia que combina exploración, movimiento y contacto con el entorno. (FUENTE EXTERNA)

El recorrido incluye ríos subterráneos, senderos selváticos, cascadas y espacios pensados para la pausa, diseñados para que el visitante avance a su propio ritmo.

El sonido constante del agua, la iluminación natural y la integración arquitectónica con el entorno definen el carácter de la travesía, que combina aventura con momentos de contemplación y permite explorar el paisaje de forma más íntima y consciente.

Lejos de un concepto convencional, Sacred River apuesta por una forma más directa y respetuosa de relacionarse con la naturaleza. Cada tramo ha sido concebido para ofrecer una vivencia que combina exploración, movimiento y contacto con el entorno, fortaleciendo el vínculo del visitante con el destino y promoviendo un turismo más consciente.

“La propuesta fue crear una experiencia que se sintiera real, que respetara el entorno y que dejara una huella emocional en quienes la viven”, explica Héctor Ureña, director comercial del parque. “Hoy vemos visitantes que no solo disfrutan el recorrido, sino que se van con una percepción distinta del lugar, más conectados”.

La respuesta del público ha sido positiva y constante. Familias, parejas, grupos de amigos y viajeros independientes coinciden en describir a Sacred River como una alternativa novedosa dentro de Punta Cana, alejada de las ofertas tradicionales del destino.

En ese contraste reside parte de su fortaleza: ofrecer aventura sin estridencia, emoción sin artificios y contacto genuino con la naturaleza.

Más allá de diversificar la oferta turística, Sacred River se consolida como un referente de turismo responsable, donde la actividad recreativa y el entorno natural conviven de manera equilibrada, elevando la apuesta del visitante más allá del entretenimiento convencional.

Abierto los 365 días del año, Sacred River permite que cada visita sea distinta. Las condiciones climáticas, la luz y las estaciones transforman el recorrido, renovándolo en cada ocasión.

Sacred River está abierto todos los días del año dentro de Bávaro Adventure Park.