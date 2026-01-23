Dra. Aybar Ramírez: "Es posible envejecer con bienestar y autonomía"

El envejecimiento es un proceso biológico natural que inicia alrededor de los 30 años, una vez culmina el desarrollo físico del organismo. ( FREEPIK )

La vejez no debería ser símbolo de achaques. En ella se puede gozar de bienestar y es a lo que asegura la médico internista Dra. Victoria María Aybar Ramírez durante una charla titulada "Redefinir la vejez: un llamado a vivir con salud y dignidad".

La disertación consistió en un encuentro virtual, en el que la especialista enfatizó la importancia de promover hábitos saludables y acompañamiento médico para lograr una vejez activa, plena y con propósito.

Estuvo dirigida a personas de la tercera edad a través de la plataforma May Events, donde la especialista de la salud hizo un llamado a la sociedad para cambiar la percepción sobre el envejecimiento y fomentar una cultura basada en la salud, el bienestar y la dignidad de las personas mayores.

El fin del desarrollo físico

La Dra. Aybar Ramírez explicó que el envejecimiento es un proceso biológico natural que inicia alrededor de los 30 años, una vez culmina el desarrollo físico del organismo.

Aclaró que este proceso está influido por factores genéticos, ambientales y por el estilo de vida, por lo que la prevención y los buenos hábitos son claves para mantener la calidad de vida con el paso de los años.

"La vejez no debe verse como un periodo de deterioro o pérdida. Con educación, prevención y apoyo familiar, es posible envejecer con bienestar y autonomía", señaló la especialista, quien ha impulsado programas y actividades orientadas al bienestar integral de los adultos mayores, fomentando la prevención y el autocuidado como herramientas clave para una vida plena..

La doctora Aybar destacó tres pilares esenciales que contribuyen a un envejecimiento saludable:

Alimentación equilibrada, que garantice los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo .

Higiene del sueño, fomentando rutinas que favorezcan un descanso reparador .

Actividad física regular, con ejercicios de fuerza y cardiovasculares adecuados a la edad y condición de cada persona.

Además, subrayó la importancia del acompañamiento familiar y del seguimiento médico constante. "Con apoyo, motivación y disciplina, los adultos mayores pueden mantener su independencia y disfrutar de una vida plena", afirmó.

Aprovechó el escenario para hacer un llamado redefinir la narrativa social sobre el envejecimiento, proponiendo una visión más positiva en la que la vejez sea reconocida como una etapa de crecimiento, sabiduría y contribución.

"Envejecer es parte del milagro de vivir. Debemos construir una sociedad que valore la experiencia y promueva la dignidad de las personas mayores", concluyó la Dra. Aybar.