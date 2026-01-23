Sara´s Kitchen: un viaje a la India sin salir de Santo Domingo

Entrar a Sara´s Kitchen es dejar atrás la rutina y abrir paso a un viaje sensorial. Desde el primer aroma, queda claro que aquí la comida no es solo alimento: es cultura, memoria y encuentro.

En este rincón de Naco, la gastronomía india se presenta con autenticidad y calidez, dialogando de forma natural con el espíritu dominicano.

Cada plato cuenta una historia. Las especias -delicadas pero intensas- marcan el ritmo de una cocina donde el detalle lo es todo.

Sabores profundos, texturas envolventes y aromas que sorprenden recuerdan la creencia india de que la comida debe alimentar el cuerpo, el alma y el corazón. Y eso se siente en cada bocado.

La experiencia va más allá del menú. Los tragos, inspirados en ingredientes y notas aromáticas de la India, completan el recorrido con propuestas que van de lo ahumado a lo fresco.

En la mesa desfilan clásicos como el Chicken Makhni, el Goan Shrimp Curry, el Mutton Roganjosh o postres como el Gajar Halwa y el Gulab Jamun, todos preparados con recetas auténticas y chefs traídos desde la India.

Lo mejor: si quieres empezar a explorar sus sabores cuentan con un nuevo menú del mediodía además de los platos de almuerzo que se sirven solo entre semana de 12:00 pm a 5:00 pm, a partir de 350 pesos.

Una host muy especial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/la-vida-se-disfruta-mejor-con-un-buen-platoen-saras-kitchen-te-espera-la-autentica-comida-indi-7b16e40a.jpg

Pero si algo hace especial a Sara´s Kitchen es la hospitalidad. Sara, su anfitriona, guía la experiencia con recomendaciones precisas y cercanas.

Aquí no solo comes comida india: vives su cultura. Cada aroma te lleva a una ciudad distinta y cada visita deja ganas de volver.

Dónde: Calle Manuel De Jesús Goico, #13, Naco. Horario: Lunes-Domingo 11:30 a.m .- 11:00 p.m. Instagram: @saraskitchen_rd