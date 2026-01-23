×
Sara's Kitchen
Sara's Kitchen

Sara´s Kitchen: un viaje a la India sin salir de Santo Domingo

Alta cocina, especias y hospitalidad se encuentran en una experiencia que conecta culturas desde la mesa

Sara´s Kitchen: un viaje a la India sin salir de Santo Domingo
En Sara´s Kitchen cada plato cuenta una historia. (FUENTE EXTERNA)

Entrar a Sara´s Kitchen es dejar atrás la rutina y abrir paso a un viaje sensorial. Desde el primer aroma, queda claro que aquí la comida no es solo alimento: es cultura, memoria y encuentro.

En este rincón de Naco, la gastronomía india se presenta con autenticidad y calidez, dialogando de forma natural con el espíritu dominicano.

Cada plato cuenta una historia. Las especias -delicadas pero intensas- marcan el ritmo de una cocina donde el detalle lo es todo.

Sabores profundos, texturas envolventes y aromas que sorprenden recuerdan la creencia india de que la comida debe alimentar el cuerpo, el alma y el corazón. Y eso se siente en cada bocado.

La experiencia va más allá del menú. Los tragos, inspirados en ingredientes y notas aromáticas de la India, completan el recorrido con propuestas que van de lo ahumado a lo fresco.

En la mesa desfilan clásicos como el Chicken Makhni, el Goan Shrimp Curry, el Mutton Roganjosh o postres como el Gajar Halwa y el Gulab Jamun, todos preparados con recetas auténticas y chefs traídos desde la India.

Lo mejor: si quieres empezar a explorar sus sabores cuentan con un nuevo menú del mediodía además de los platos de almuerzo que se sirven solo entre semana de 12:00 pm a 5:00 pm, a partir de 350 pesos.

Una host muy especial

Pero si algo hace especial a Sara´s Kitchen es la hospitalidad. Sara, su anfitriona, guía la experiencia con recomendaciones precisas y cercanas.

Aquí no solo comes comida india: vives su cultura. Cada aroma te lleva a una ciudad distinta y cada visita deja ganas de volver.

  • Dónde: Calle Manuel De Jesús Goico, #13, Naco. Horario: Lunes-Domingo 11:30 a.m .- 11:00 p.m. Instagram: @saraskitchen_rd
Periodista, con más de 30 años de experiencia en revistas. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, España. Actualmente, dirige la sección Revista de Diario Libre en la República Dominicana.