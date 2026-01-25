El café o el whisky ¿qué hace tan atractivo el café irlandés?

El secreto está en no removerla: el café se bebe atravesando la crema, creando una sensación única en boca. ( FREEPIK )

Para quienes encuentran placer en una taza de café y un trago de whisky, el café irlandés podría ser la representación de la perfección al paladar.

Hoy, 25 de enero, es el Día del Café Irlandés. Cálido, aromático y con un delicado equilibrio entre amargor y dulzor, este clásico combina café caliente, whisky irlandés, azúcar y una capa de crema que corona la taza sin mezclarse.

Su encanto no solo está en el sabor, sino también en la historia y el ritual que lo acompaña. Se dice que esta combinación nació en la década de 1940, cuando un chef decidió añadir whisky al café para reconfortar a unos pasajeros que llegaban a Irlanda en una fría noche.

Alguien preguntó si se trataba de café brasileño y la respuesta fue simple y contundente: "No, es café irlandés". Desde entonces, la bebida se convirtió en un símbolo de hospitalidad y carácter.

Sin embargo, lo que la hace tan atractiva en la actualidad es la armonía de contrastes. El café aporta intensidad y aroma; el whisky irlandés, suavidad y notas cálidas; el azúcar equilibra el conjunto, y la crema fría añade una textura sedosa que se disfruta sorbo a sorbo.

El secreto está en no removerla: el café se bebe atravesando la crema, creando una sensación única en boca.

A diferencia de otros cafés especiales, el irlandés no busca complejidad técnica, sino una experiencia sensorial directa. Es una bebida que invita a la pausa, al disfrute lento y a la conversación sin prisa.

Más que un café con alcohol

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/cup-hot-latte-with-chocolate-syrup-cream-50d9517e.jpg Caliente y fría; dulce y amargo... son parte de los contrastes que se pueden encontrar en cada sorbo. (FUENTE EXTERNA)

Aunque suele asociarse con las noches frías o los momentos de sobremesa, el café irlandés ha trascendido estaciones y fronteras. Hoy es habitual encontrarlo en cartas de cafeterías y restaurantes alrededor del mundo, incluyendo República Dominicana, tanto como cierre elegante de una comida como protagonista de encuentros informales.

Su presentación es otro atractivo. Se sirve tradicionalmente en un vaso alto de cristal, que permite apreciar las capas: el café oscuro en el fondo y la crema clara flotando en la superficie. Este detalle visual no es menor; prepara al paladar para lo que vendrá y convierte la bebida en un pequeño espectáculo.

Además, su temperatura juega un papel clave. El café debe estar caliente, mientras que la crema se mantiene fría, creando un contraste térmico que suma atractivo a cada sorbo.

Receta del Café Irlandés

Ingredientes:

Café filtrado

Whisky irlandés de tu preferencia

Nata o crema montada

Nuez moscada

Preparación

Mezcla el café y el whisky y sirve en una copa. Sobre esta fusión se añade nata o crema montada y se espolvorea nuez moscada por encima.

