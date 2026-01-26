Innovar desde la raíz: el nuevo horizonte de la gastronomía dominicana

Chenchen del sur con gallinita vieja del Cibao, de la Chef Tita, para el restaurante Aguají. ( SHUTTERSTOCK )

La gastronomía dominicana atraviesa una encrucijada histórica. Nunca antes nuestros productos, técnicas y acervo cultural habían recibido tanta atención.

Sin embargo, paradójicamente, aún es frecuente encontrar menús —incluso en algunos de los mejores restaurantes del país— que, independientemente de su concepto, restan protagonismo al inmenso valor del producto local y a nuestras técnicas y sabores ancestrales.

En su lugar, se limitan a replicar fórmulas foráneas o versiones tímidas de lo ya conocido.

El verdadero desafío —y la gran oportunidad— está en mirar hacia el centro de nuestra identidad y, desde ahí, elevar lo propio para compartir con el mundo aquello que realmente nos define y nos diferencia.

Existe la falsa creencia de que la cocina local "no vende". La experiencia de otros países iberoamericanos que hoy gozan de un sólido posicionamiento gastronómico internacional demuestra lo contrario.

En la gastronomía dominicana existe un territorio vasto y fértil para nutrir los menús con elementos profundamente identitarios: la honestidad de nuestros productos agrícolas, la sabiduría de los fogones, la memoria gustativa de la cocina doméstica y los complejos cruces culturales que nos han formado.

Cuando un restaurante decide abrazar esa autenticidad con intención creativa y conocimiento de la historia, del producto y de la técnica, éste construye un relato que emociona, consolida el prestigio de su marca y se proyecta como una propuesta genuina y diferenciada.

El producto local como protagonista, no como actor de reparto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/26/shutterstock1537678817-fdf49ddc.jpg

Nuestra despensa —tayota, plátano, yuca, batata, arroz, legumbres, buenpan, berenjena, coco, quesos, hongos, carnes criollas, pescados y mariscos, entre muchos otros— posee una versatilidad extraordinaria. Estos ingredientes, tratados con técnica rigurosa, sensibilidad estética y criterio contemporáneo, tienen plena capacidad de dialogar de tú a tú con la alta cocina internacional.

No se trata de una confrontación entre lo "tradicional" y lo "moderno", sino de un ejercicio de coherencia, identidad y propósito.

Diferenciarse es una decisión estratégica

En un mercado cada vez más saturado, la autenticidad es rentable.

Un plato con identidad, ejecutado con maestría, separa al restaurante de la competencia genérica; genera conversación, permanece en la memoria del comensal, fortalece la marca dotándola de alma y concepto, conecta emocionalmente con el público local, sorprende de forma genuina al visitante y contribuye activamente a ampliar el repertorio culinario del país.

Innovar con raíz: ejemplos que marcan el camino

A modo de aporte a la inspiración, estos platos que siguen demuestran cómo el producto y el sabor local pueden transformarse en propuestas elevadas, memorables y sofisticadas:

Carpaccio de tayota curada, emulsión de huevo frito y aguacate, vinagreta de carambola y láminas de ajo tostado. Paté de berenjena ahumada en leña, acompañado de chips de buenpan. Soufflé de queso de hoja con velouté sedosa de hongos JonJon. Croquetas de "La Bandera": bechamel de arroz con corazón de pollo guisado y dip de habichuelas negras. Chivo Wellington: el clásico inglés reinterpretado desde nuestra proteína más identitaria. Rollo de pechuga empanizado, relleno de mozzarella criolla y plátano extra maduro frito. Salmón Real (Chinook) al sartén, terminado con infusión de mantequilla de plátano maduro al caldero. Cochinillo al horno de leña, deshuesado y relleno de moro de habichuelas negras. Majarete frito (técnica de leche frita) con quenelle de helado de coco y crumble de caramelo, canela y almendras. Torta de café, ron, cacao y guineo, inspirada en la técnica italiana del tiramisú.

Una tarea colectiva

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/26/shutterstock2370555105-73b91019.jpg

Cuando los fogones apuestan por crear desde lo nuestro, el beneficio trasciende las paredes del restaurante.

Se enriquece la narrativa gastronómica del país, se fortalece la cadena de valor junto a los productores, se dignifica el ingrediente local y se construye un imaginario culinario más robusto, diverso y contemporáneo.

La cocina dominicana no necesita validación externa copiando modelos ajenos. Necesita ser pensada, reinterpretada y servida con audacia, técnica y orgullo. Porque en gastronomía —como en la identidad— el mayor lujo es no parecerse a nadie más.